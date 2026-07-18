Más allá de los títulos, Scaloni consolidó un liderazgo que transformó para siempre a la Selección

Sin embargo, en este Mundial fue diferente. Se lo vio caminar con la mirada perdida cuando los partidos se complicaban, apretar los puños, gritar indicaciones con una intensidad poco habitual y hasta quebrarse. Contra Egipto, cuando Argentina encontró el empate después de remar desde atrás, descargó un grito que llevaba varios minutos contenido y terminó abrazándose con una fuerza inusual a Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. También hubo lágrimas después de la clasificación a la final frente a Inglaterra. No fue casualidad.