Mundial 2026: por qué el himno de España no tiene letra y cuál es la verdadera historia

Resumen para apurados
- España disputará la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey con un himno sin letra, una particularidad histórica motivada por su origen militar y la falta de consenso social.
- Creada en el siglo XVIII como marcha militar, la melodía carece de letra tras fracasar diversos intentos históricos por añadirle texto debido a la gran diversidad regional del país.
- Este silencio coral de los futbolistas seguirá siendo un rasgo distintivo global que refleja la compleja cohesión de la identidad y la diversidad cultural del territorio español.
Flautas, oboes, clarinetes se entrelazan con las trompetas, los redoblantes y los violines que a veces aparecen en las versiones de orquesta o sinfónica, pero en el himno nacional español falta un instrumento que contrasta con la mayoría de los cantos del mundo. Mientras el resto de los futbolistas del Mundial entona las estrofas, los defensores de la rojigualda se quedan en silencio. En el himno español no hay voz, solo melodía.
En todo el mundo solo hay cuatro países que no tienen letra en sus himnos y uno de ellos es la Marcha Real española que mañana resonará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en la previa del partido final contra Argentina. Bosnia y Herzegovina, Kosovo y San Marino son las tres naciones que junto con España no cuentan con estrofas ni versos cantados en sus composiciones. En el caso del país ibérico, sus motivos se enraízan en la cultura y la historia española, que como su denominación lo indica, está mezclada con el legado militar y a la vez la diversidad que conforma a ese territorio.
El origen al ritmo de las tropas
Ese rasgo distintivo es el que llama la atención al resto de los adversarios que se enfrentan a España en algún partido del Mundial, una particularidad que ocurre en muy pocos rincones del planeta.
La clave de este silencio coral reside en su origen estrictamente militar. La composición, inicialmente conocida como la "Marcha Granadera", fue creada en el siglo XVIII con el único objetivo de acompañar los desfiles de las tropas. Su antigüedad la posiciona como uno de los símbolos musicales más viejos de Europa, adquiriendo un carácter oficial en 1770 cuando el rey Carlos III la declaró "Marcha de honor". Con el tiempo, el fervor popular y su constante ejecución ante la presencia de los monarcas terminaron por rebautizarla bajo el título que conserva hasta el día de hoy: la "Marcha Real".
Los intentos fallidos por darle voz a la melodía
A lo largo de los siglos, esta partitura instrumental sobrevivió a casi todos los vaivenes políticos de España, exceptuando breves paréntesis democráticos y republicanos, como el Trienio Liberal o la Segunda República, etapas en las que se adoptó el "Himno de Riego". Sin embargo, el fenómeno no responde a una falta de intentos. Fascinados por el impacto social y patriótico de composiciones vecinas como "La Marsellesa" de Francia, distintas figuras de la historia española intentaron dotar de voz a su melodía.
Músicos y poetas de renombre recibieron encargos oficiales en distintas épocas bajo los mandatos del general Prim, el rey Alfonso XIII o el general Miguel Primo de Rivera. Ninguno logró prosperar. El principal obstáculo siempre fue el mismo: la falta de consenso y de apoyo popular en una sociedad con una profunda diversidad cultural y regional, donde se mezclan lenguas cooficiales como el catalán/valenciano, el gallego y el euskera y lograr que una sola letra identifique a todos por igual resulta una tarea titánica.
La última polémica antes del archivo definitivo
El intento más reciente y formal ocurrió en 2007, cuando el Comité Olímpico Español convocó a un concurso público para aprobar una letra oficial de cara a las competencias internacionales. La propuesta ganadora iniciaba con un emotivo "¡Viva España! Cantemos todos juntos con distinta voz y un solo corazón". A pesar de las buenas intenciones, los versos se filtraron a la prensa días antes de su presentación y desataron una oleada de críticas de diferentes sectores políticos y sociales. Ante la controversia, el proyecto fue archivado y nunca llegó a debatirse en el Congreso.