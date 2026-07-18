Mundial 2026: por qué el himno de España no tiene letra y cuál es la verdadera historia

En todo el mundo solo hay cuatro países que no tienen letra en sus himnos y uno de ellos es la Marcha Real española que mañana resonará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en la previa del partido final contra Argentina. Bosnia y Herzegovina, Kosovo y San Marino son las tres naciones que junto con España no cuentan con estrofas ni versos cantados en sus composiciones. En el caso del país ibérico, sus motivos se enraízan en la cultura y la historia española, que como su denominación lo indica, está mezclada con el legado militar y a la vez la diversidad que conforma a ese territorio.