Cómo juega España y dónde puede lastimarla Argentina en la final del Mundial

Resumen para apurados
- Argentina y España jugarán la final del Mundial de fútbol, un duelo donde la Albiceleste buscará explotar los espacios defensivos del rival para consagrarse campeona.
- España domina con la posesión y presión alta de Rodri y Yamal, pero deja espacios atrás que Argentina buscará aprovechar con transiciones rápidas y juego de balón parado.
- Este choque de estilos definirá al campeón mundial; la consagración dependerá de qué selección logre imponer su estrategia y forzar al rival a jugar incómodo.
La final del Mundial pondrá frente a frente a dos de las selecciones que mejor jugaron al fútbol durante el último ciclo. Argentina y España llegaron porque construyeron equipos con identidad, convencidos de una idea y capaces de sostenerla aun cuando los partidos se hicieron incómodos. Pero debajo de esa coincidencia aparece una diferencia importante.
Argentina domina desde el orden y la inteligencia para interpretar cada contexto, mientras que España lo hace desde la posesión, la presión y la velocidad con la que consigue transformar un pase en una situación de gol.
La “Roja” ya no es aquella selección que hacía de la circulación interminable un dogma. Conserva el gusto por la pelota, pero ahora acelera mucho más. Cuando encuentra un espacio, no duda. Ataca, lastima y muchas veces define la jugada en pocos segundos. Por eso la final promete mucho más que una disputa por la posesión.
El cerebro se llama Rodri y todo comienza en sus pies. El volante es el auténtico director de la orquesta española. Siempre aparece como opción de pase, interpreta cuándo conviene elaborar y cuándo acelerar, y rara vez entrega mal la pelota. Si España consigue instalarse en campo rival, buena parte de la responsabilidad será suya.
Lionel Scaloni seguramente buscará incomodarlo desde el primer minuto. No necesariamente con una marca personal, sino cortándole líneas de pase y obligándolo a jugar de espaldas o a desprenderse rápido de la pelota. Si Rodri juega cómodo, España juega cómoda.
La amenaza permanente por las bandas
El otro gran rasgo del equipo que dirige Luis de la Fuente está en los extremos. Lamine Yamal es el nombre que más impacto genera. Con apenas 19 años juega con una naturalidad asombrosa. Arranca desde la derecha, recibe abierto, encara hacia adentro y casi siempre obliga a que aparezcan dos defensores para frenarlo. Pero España tiene más.
Mientras Yamal fija rivales por un lado, del otro aparecen futbolistas que atacan constantemente los espacios y unos laterales que pasan al ataque con decisión. Pedro Porro y Marc Cucurella son prácticamente extremos cuando España domina territorialmente. Eso obliga al rival a retroceder muchos metros y genera superioridades constantes cerca del área.
Una presión que asfixia
España intenta recuperar la pelota inmediatamente después de perderla y es uno de los equipos que mejor ejecuta la presión tras pérdida. Durante algunos segundos encierra al rival cerca de su propia área y trata de recuperar antes de que pueda levantar la cabeza. Ese mecanismo explica buena parte de su crecimiento durante el torneo.
Pero como siempre ocurre, esa también es un arma de doble filo. Si el adversario consigue superar esa primera presión, aparecen espacios enormes. Y allí Argentina puede encontrar uno de los caminos más interesantes.
Dónde puede lastimar la “Scaloneta”
La agresividad ofensiva española deja varios metros libres detrás de sus laterales. Cuando Porro y Cucurella avanzan al mismo tiempo, los centrales quedan muchas veces expuestos a correr hacia su propio arco y ese no es el escenario que más les gusta.
Ahí pueden aparecer Julián Álvarez atacando la profundidad, las conducciones de Enzo Fernández o Alexis Mac Allister rompiendo líneas y, claro, Lionel Messi administrando cada contraataque.
La pelota parada, otra posibilidad
España mejoró mucho en ese aspecto, pero todavía concede situaciones en envíos cruzados. Argentina tiene ejecutores de enorme precisión y futbolistas fuertes en el juego aéreo como Cristian Romero o Lisandro Martínez, y en una final, esos pequeños detalles suelen decidir campeonatos.
El partido que le conviene a cada uno
España intentará monopolizar la pelota y jugar cerca del arco de “Dibu” Martínez; Argentina probablemente no tenga problemas en resignar algunos minutos de posesión si consigue que el rival juegue lejos de las zonas en las que realmente hace daño.
La Selección que dirige Scaloni ya demostró muchas veces que no necesita tener el balón durante el 70% del partido para dominarlo. Puede hacerlo desde la presión, desde el orden o desde la paciencia.
Eso sí, el desafío de la “Scaloneta” pasa por impedir que España encuentre continuidad en su circulación. Cada recuperación rápida, cada duelo ganado en la mitad de la cancha y cada transición bien ejecutada puede transformar una virtud española en una oportunidad argentina.
Es una una final y en este tipo de partidos siempre comienza a ganar el equipo que logra empujar a su rival al terreno en el que menos se siente cómodo.