Cómo juega España y dónde puede lastimarla Argentina en la final del Mundial

La “Roja” ya no es aquella selección que hacía de la circulación interminable un dogma. Conserva el gusto por la pelota, pero ahora acelera mucho más. Cuando encuentra un espacio, no duda. Ataca, lastima y muchas veces define la jugada en pocos segundos. Por eso la final promete mucho más que una disputa por la posesión.