Diez goles, un récord de Mbappé y el tercer puesto del Mundial para una Inglaterra demoledora

Thomas Tuchel armó una Inglaterra distinta a la que cayó ante Argentina, con rotaciones pensadas para los futbolistas que todavía peleaban premios individuales, y encontró una fórmula que funcionó por reparto: Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham y un Bukayo Saka que terminó con un hat-trick se turnaron para anotar los seis goles ingleses. No hubo un solo nombre que sostuviera el ataque, sino una ventaja construida entre varios, la marca de un equipo que, sin la obligación de ganar nada, jugó igual con la misma verticalidad que lo había llevado hasta las semifinales. Harry Kane, capitán y máximo referente histórico del gol inglés, no marcó esta vez, pero no le hizo falta al equipo: encontró la red por otros caminos, con Bellingham llegando a siete tantos en el torneo, lejos igual de la cima de los goleadores.