Se paraliza el país: qué se sabe sobre el posible asueto por el recibimiento a la Selección

Asueto el día después de la final del Mundial 2026

El regreso de la Selección argentina al país será un hito. En 2022, después de salir campeones en el Mundial de Qatar, se estima que entre cinco y seis millones de personas se congregaron en torno al paso de los futbolistas para saludarlos a la distancia. Los cálculos indican que este año podría darse una situación similar. El regreso se haría el lunes, por lo que buena parte de la provincia de Buenos Aires sufriría alteraciones en el ordenamiento del tránsito.