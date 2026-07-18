Se paraliza el país: qué se sabe sobre el posible asueto por el recibimiento a la Selección
Las decisiones no están tomadas aún a nivel nacional ni provincial, pero fuentes cercanas a las principales autoridades del Ejecutivo no descartan la suspensión de actividades durante los primeros días de la semana.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino analiza decretar asueto nacional este lunes o martes ante el inminente regreso de la Selección tras la final del Mundial, para facilitar los festejos.
- Con el antecedente de los masivos festejos de 2022, la Nación y las provincias ya coordinan operativos de seguridad, aunque la decisión final respetará la voluntad del plantel.
- La medida podría paralizar la actividad pública y privada del país. Su confirmación, sujeta al resultado y la logística, marcará un hito en la organización de eventos masivos.
El país entero anula la mufa constantemente antes de arrojar una predicción de resultado para el partido de este domingo. La final del Mundial 2026 Argentina-España se plantea como una bisagra para las actividades en todo el territorio nacional. Es que, sea cual sea el resultado, el día después será atípico. Por eso, la posibilidad del dictado de asuetos administrativos, a nivel nacional y provincial, ilusiona a los trabajadores.
La decisión de declarar asueto el lunes afecta a todos los ámbitos de la sociedad argentina. El funcionamiento de los sectores públicos y privados cambiaría en caso de una pausa en los días hábiles. A nivel provincial, aunque no hubo confirmaciones oficiales, no se descarta esta alternativa. A nivel nacional, en cambio, las intenciones fueron más explícitas.
Asueto el día después de la final del Mundial 2026
El regreso de la Selección argentina al país será un hito. En 2022, después de salir campeones en el Mundial de Qatar, se estima que entre cinco y seis millones de personas se congregaron en torno al paso de los futbolistas para saludarlos a la distancia. Los cálculos indican que este año podría darse una situación similar. El regreso se haría el lunes, por lo que buena parte de la provincia de Buenos Aires sufriría alteraciones en el ordenamiento del tránsito.
Pero, según informó Infobae, la decisión dependería de un factor relacionado con las percepciones. Es que el Gobierno nacional estaría decidido a “no ofender a la Selección”, de acuerdo a lo publicado por el periódico.
La posibilidad está. Los procedimientos para armar el protocolo para la gran recepción ya iniciaron. Resta esperar el resultado del partido –del que no depende directamente la decisión–. Al término del juego, se informaría cómo continuaría la agenda semanal. En principio, el asueto estaría previsto para el lunes o el martes en el orden nacional.
Según una fuente cercana a la Casa Rosada, “la Selección no quiere saber nada con que hablemos del tema (del recibimiento)”. A su vez, indicó que todo se pondrá a disposición del equipo, pero serán ellos quienes decidirán qué hacer y cómo poner en práctica el regreso.
¿Habrá asueto en Tucumán pospartido Argentina-España?
En Tucumán, las versiones sobre la declaración de un asueto son más dispares y menos oficiales, pero no deja de circular la posibilidad de un asueto provincial. Para el partido contra Inglaterra, el vicegobernador Miguel Acevedo se ocupó de confirmar que no habría asueto y que se garantizaría el normal funcionamiento de los servicios públicos.
Pero aún no se oficializó una decisión para este domingo, lunes o martes. En cambio, una fuente informó a LA GACETA que el gobernador Osvaldo Jaldo –ahora de licencia– volverá a la provincia el día domingo. “Las fuentes indicaron que percibieron eufórico al mandatario durante los últimos partidos”, por lo que no se descarta una suspensión de actividades “si el resultado acompaña”, según se publicó en este diario en una nota del viernes 17 de julio.