EN VIVO España anuló totalmente a Francia y se metió en la final del Mundial

La sincera respuesta de Gonzalo Montiel a la consulta de LA GACETA
El defensor fue clave en la obtención del título en Qatar 2022 y ahora apuesta a seguir haciendo historia.Ver más
Rodrigo De Paul le reveló a LA GACETA cómo se prepara mentalmente para los partidos más importantes
El volante apuesta a volver a ser importante contra Inglaterra, como sucedió en otros juegos cruciales de la era Scaloni.Ver más
Final del partido
España es el primer finalista de la Copa del Mundo.
Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro pusieron el 2-0 de los ibéricos ante Francia.
41' ST: amonestado en Francia
Kylian Mbappé se ganó la amarilla por un manotazo a Unai Simón.
Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: el dato que ilusiona y el que preocupa antes de la semifinal
En 14 antecedentes, Inglaterra ganó seis y Argentina apenas dos. Pero la Selección eliminó a los ingleses en los dos únicos cruces mundialistas de eliminación directa.Ver más
38' ST: cambios en España
Ingresan Marcos Llorente y Nico Williams, se retiran Pedro Porro y Álex Baena.
33' ST: cambios en España
Ingresan Pedri y Mikel Merino, se retiran Dani Olmo y Fabián Ruiz.
28' ST: cambio en España
Ingresa Ferran Torres, se retira Mikel Oyarzabal.
26' ST: cambios en Francia
Ingresan Theo Hernandez y Rayan Cherki, se retiran Lucas Digne y Michael Olise.
12' ST: gol de España
Pedro Porro aumenta la ventaja para los españoles, que acarician la final.
Francia 0 - España 2
11' ST: cambio en Francia
Ingresa Desiré Doué, se retira Bradley Barcola.
Cambio en Francia
Ingresa Manu Koné, se retira Adrien Rabiot.
Comenzó el segundo tiempo
Francia 0 - España 1
La previa de la semifinal se jugó en Suecia: CEF 18 venció a Inglaterra en la Gothia Cup y es furor
El conjunto tucumano derrotó 3-1 a Foxes FC y la cuenta oficial del torneo juvenil más importante del mundo usó el cruce para calentar el duelo de mañana entre las selecciones mayores en la Copa del Mundo. El gran presente del equipo y el mensaje de paz del cuerpo técnico.Ver más
Final del primer tiempo
Francia 0 - España 1 (Oyarzabal).
31' PT:
Marc Cucurella es el primer amonestado en España.
30' PT: cambio en Francia
Se retira lesionado William Saliba, ingresa Maxence Lacroix.
21' PT: gol de España
Mikel Oyarzabal pateó fuerte y pone arriba a su equipo.
Francia 0 - España 1
19' PT: penal para España
Lamine Yamal se anticipó a Lucas Digne y este lo derribó.
16' PT:
El comienzo del encuentro es muy parejo, pero Francia de a poco comienza a dominar.
A los jóvenes que no vieron a Diego: el mediodía en que la historia nos devolvió la dignidad
La Selección se juega mañana el pase a la final ante Inglaterra. Y aunque muchos pibes hoy vibran con Messi, la historia exige un recordatorio.Ver más
9' PT:
Adrien Rabiot ve la primera amarilla en Francia.
Comenzó el partido
Francia y España ya juegan en Dallas por un lugar en la final del mundo.
Así forma España
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.
Así forma Francia
Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
España también está en la cancha
¡Futbolistas! Los que van a jugar te saludan.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/rmD3cfOqqF— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026
Francia entra en calor en el campo de juego
À l’échauffement ! On est tous avec vous les gars #FRAESP | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AkMbhLYdpy— Equipe de France (@equipedefrance) July 14, 2026
Furia en Inglaterra por el árbitro designado para enfrentar a Argentina: "Messi volvió a salirse con la suya"
La designación del estadounidense Ismail Elfath para el duelo de mañana generó una fuerte reacción en los medios ingleses y abrió un nuevo capítulo de polémicas en torno al arbitraje.Ver más
Nicolás González cumplió una promesa tras el triunfo de Argentina y emocionó con un gesto que conmovió en el Mundial 2026
El delantero de la Selección sorprendió a la fotógrafa Natalia Ponce al entregarle su camiseta luego de la victoria sobre Suiza. Detrás del regalo había una historia que comenzó hace más de una década en Argentinos Juniors.Ver más
El mensaje de los jugadores de la Selección antes de la semifinal con Inglaterra: "Es un partido único"
Argentina ya está en Atlanta para afrontar la recta final de la preparación. De Paul, Mac Allister y Montiel transmitieron confianza, respeto por el rival y la ilusión de volver a disputar una final del Mundial.Ver más
Tiene raíces senegalesas, admira a Neymar y a Samuel Eto'o y brilla en las inferiores de Atlético Tucumán
Abdul Ndiaye es hijo de un senegalés y juega como delantero en la categoría 2015 del “Decano”. Neymar es su ídolo, disfruta gambetear rivales y ya le avisó a su mamá que en la casa deberán cambiar de camiseta: “Ahora tenés que ser hincha de Atlético porque yo juego ahí”, dijo.Ver más
España y Francia, frente a frente otra vez: el historial y los antecedentes que alimentan el clásico
Vecinos, rivales y protagonistas de algunos de los partidos más recordados de los últimos años, españoles y franceses reeditarán una rivalidad que creció a fuerza de cruces decisivos.Ver más
Dónde ver en vivo Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026
Ambos equipos protagonizan este martes, a partir de las 16 de la Argentina, la primera semifinal del Mundial 2026. LA GACETA.com, además, ofrecerá la cobertura minuto a minuto del partido.Ver más
Jules Koundé salió en defensa de Lamine Yamal antes de Francia-España: "No fue una falta de respeto"
El defensor francés y compañero del extremo español en Barcelona le bajó el tono a la polémica generada por las declaraciones del joven atacante y anticipó cómo imagina la semifinal del Mundial 2026.Ver más
Inglaterra recupera a una pieza clave para enfrentar a Argentina: cómo sería el equipo que prepara Tuchel
Declan Rice, uno de los futbolistas más importantes del seleccionado inglés, se recuperó de una enfermedad viral y de las molestias físicas que lo afectaban.Ver más
La hinchada de Godoy Cruz exhibió dos banderas inglesas y calentó la previa de Argentina-Inglaterra
Los "trofeos de guerra" aparecieron durante el partido entre el Tomba y Defensores de Belgrano por la Primera Nacional y las imágenes rápidamente se viralizaron antes de la semifinal del Mundial 2026.Ver más
Dos caminos hacia una misma semifinal: la identidad de Argentina contra la adaptación de Inglaterra
Según los números de la FIFA, la “Scaloneta” llegó hasta acá profundizando una idea; los ingleses, demostrando que pueden competir en escenarios muy distintos.Ver más
“¿Realmente somos libres?”: la pregunta de una joven en un museo de Atlanta que obliga a mirar de frente la segregación racial
Uno de los principales museos de Atlanta recorre las leyes que dividieron a Estados Unidos, la lucha encabezada por Martin Luther King y las formas de discriminación que todavía persisten.Ver más
El insólito souvenir que Erling Haaland se llevó a casa tras la eliminación del Mundial
El delantero no volvió a casa con las manos vacías. Tras la eliminación en el partido contra Inglaterra, se llevó un curioso objeto texano.Ver más
LA GACETA, en Atlanta: argentinos e ingleses empiezan a copar la ciudad en la previa de una semifinal cargada de historia
La capital de Georgia comienza a cambiar de ritmo. Crecen la búsqueda de entradas y las medidas de seguridad para un partido que trasciende lo deportivo.Ver más
El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra
La FIFA dispuso estrictas medidas para el partido del miércoles en Atlanta. También estarán prohibidos los mensajes provocativos, las botellas y otros elementos contundentes.Ver más
España y Francia, frente a frente por un lugar en la final: las claves de una semifinal que promete ser inolvidable
El duelo de hoy reúne dos estilos opuestos, figuras de primer nivel y una historia que puede marcar un antes y un después para ambos seleccionados.Ver más
España vs. Francia: por qué existe una rivalidad histórica que va mucho más allá del fútbol
Antes de la semifinal del Mundial 2026, la histórica tensión entre españoles y franceses vuelve a escena. Guerras, disputas políticas, conflictos económicos y una competencia deportiva centenaria alimentaron una relación marcada por la rivalidad, pero también por la admiración mutua.Ver más
Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA
El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".Ver más
Lamine Yamal respondió a Mariano Rajoy antes de la semifinal con Francia: "Somos un ejemplo de integración"
El delantero de España evitó profundizar la polémica por las declaraciones del expresidente español sobre el origen de los jugadores franceses y defendió al fútbol como una herramienta de inclusión. Además, aseguró que la Roja no le tiene miedo al campeón del mundo.Ver más
El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"
Hossam Hassan aclaró el polémico gesto que realizó durante el partido frente a Argentina en el Mundial 2026 y dio su versión del tenso intercambio que mantuvo con el capitán de la Selección.Ver más
Luis de la Fuente apeló a Julio César antes de enfrentar a Francia: "No hay un gran logro sin sufrimiento"
El entrenador de España habló en la previa de la semifinal del Mundial 2026, minimizó el favoritismo de la Roja, recordó el largo camino recorrido con sus futbolistas y se emocionó al hablar de su familia.Ver más
Argentina recuperó el gol de sus delanteros: Lautaro Martínez y Julián Álvarez llegan encendidos a la semifinal con Inglaterra
Los dos centrodelanteros terminaron con sus respectivas sequías frente a Suiza y le dieron una gran noticia a Lionel Scaloni antes del duelo decisivo por un lugar en la final del Mundial 2026.Ver más
En Puesto Nuevo ya no hay caravanas: la grieta que partió al pueblo también se llevó los festejos del Mundial
Está a apenas cuatro kilómetros de La Cocha y muy cerca de San José. Allí, la clasificación de Argentina ya no termina con bocinazos ni caravanas por las calles del pueblo. El antiguo camino que unía a los vecinos fue devorado por una grieta de tres kilómetros y, para celebrar un triunfo de la Selección, ahora deben salir hasta la ruta 38.Ver más
El Bar El 10, el rincón de La Cocha donde el Mundial se vive entre cábalas y lomitos
Maximiliano Rivas, su hija Danna y Yanina Bazán sostienen un espacio atravesado por la figura de Maradona, la pasión por la Selección y las reuniones que se multiplican cada vez que juega Argentina.Ver más
Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana
Entre la Fórmula 1 y la pasión mundialista, este fin de semana será de pura emoción mientras se disputa la final de la Copa del Mundo y Colapinto se enfrenta a uno de los circuitos más exigentes de la Máxima.Ver más
Lo que tenés que saber
Francia y España disputan este martes una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. La Roja llega como campeona de Europa y con un estilo basado en la posesión y el protagonismo ofensivo, mientras que los Bleus buscarán imponer la jerarquía de Mbappé y su potencia en las transiciones. El ganador avanzará a la final del domingo 19 de julio, donde enfrentará a Argentina o Inglaterra. Seguí en vivo la previa, las formaciones, el minuto a minuto, los goles y todas las noticias del partido.