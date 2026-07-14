Rodrigo De Paul le reveló a LA GACETA cómo se prepara mentalmente para los partidos más importantes

Para De Paul, sin embargo, hay otro aspecto determinante: aprender a convivir con las emociones que genera un encuentro de semejante magnitud. “Creo que lo más importante es tratar de tener un control sobre las emociones. No es sencillo lograr manejarlas y que no que ellas las que te manejen a vos”, sostuvo. “Lo trabajo un montón porque creo que la parte mental es muy importante en determinados momentos y este es uno de esos”.