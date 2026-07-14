La sincera respuesta de Gonzalo Montiel a la consulta de LA GACETA

Resumen para apurados
- Gonzalo Montiel expresó a LA GACETA su emoción en Atlanta por jugar la semifinal del Mundial ante Inglaterra, un cruce histórico donde Argentina busca revalidar su título.
- El defensor, clave en Qatar 2022, analizó el pase tras superar a Suiza y restó presión a la defensa del título, destacando la mística de usar la histórica camiseta azul de recambio.
- El duelo ante Inglaterra reaviva la rivalidad histórica y la expectativa externa, pero el plantel se enfoca en lo deportivo para dar otro paso clave hacia una nueva final mundial.
La historia que rodea a un partido entre Argentina e Inglaterra es imposible de ignorar. Mucho más cuando el escenario será una semifinal de la Copa del Mundo y cuando, desde afuera, los recuerdos, las comparaciones y todo lo que representa este enfrentamiento vuelven a ocupar un lugar central en la previa.
Sin embargo, puertas adentro, la Selección intenta transitar las horas previas con la misma lógica que la llevó hasta esta instancia. Gonzalo Montiel, uno de los campeones del mundo y protagonista de algunos de los momentos más importantes del ciclo de Lionel Scaloni, fue claro cuando le respondió a LA GACETA, en la zona mixta del predio del Atlanta United, sobre cómo vive el plantel el componente emocional que rodea al partido.
“En particular, yo lo estoy viviendo de una manera especial porque, para mí, jugar otra semifinal es algo único. Lo estoy viviendo con mucha alegría”, dijo el lateral ante la consulta de este diario.
Montiel sabe especialmente lo que significa llegar hasta las últimas instancias de una Copa del Mundo. Fue protagonista en Qatar 2022 y quedó para siempre en la historia de la Selección por convertir el penal que definió la final contra Francia. Ahora, cuatro años después, Argentina vuelve a estar entre los cuatro mejores del mundo y el defensor se prepara para otra semifinal.
El rival, esta vez, agrega inevitablemente un componente histórico. Inglaterra vuelve a cruzarse en el camino argentino y, aunque alrededor del equipo crece la expectativa por todo lo que representa el enfrentamiento, dentro del plantel buscan concentrarse en el desafío deportivo. “Jugar una semifinal del Mundial es algo único para nosotros”, aseguró Montiel.
La Selección, además, volverá a utilizar la camiseta azul, una indumentaria ligada a algunos capítulos importantes de la historia argentina en los Mundiales. Ante la consulta por ese detalle y por las sensaciones que genera volver a disputar una instancia decisiva, el defensor agregó: “La camiseta también es muy especial, pero estamos muy contentos por poder estar en esta instancia”, resaltó.
La defensa del título, entre la presión y la motivación
Argentina llegó a esta Copa del Mundo con una condición diferente a la de Qatar: la de campeón defensor. Sin embargo, el defensor de River descartó que esa situación sea vivida como un desgaste dentro del grupo. “Una Copa del Mundo es algo único, es muy especial. La motivación ya está ahí”, explicó.
La Selección volvió a instalarse entre los cuatro mejores después de superar un camino exigente y de atravesar momentos en los que también debió adaptarse a lo que propusieron sus rivales. El último partido fue una muestra de eso.
Contra Suiza, Argentina no siempre pudo controlar el desarrollo como pretende. Hubo un tramo, especialmente mientras el partido se mantuvo 11 contra 11, en el que el equipo europeo logró manejar la pelota y obligó al conjunto de Scaloni a jugar un partido diferente.
Montiel reconoció esa dificultad y dejó una definición sobre una de las características que también explican la presencia de Argentina en semifinales. “Enfrente tenemos rivales que también juegan. Obviamente que siempre nos gusta tener la pelota y manejar nosotros el partido, pero hay momentos en los que hay que saber sufrir. Ya lo pasamos. Hoy estamos en semifinales y es por eso”, sostuvo.
Con la camiseta azul, frente a Inglaterra y con toda la carga histórica que inevitablemente rodeará al encuentro, la Selección intentará dar un nuevo paso. Afuera, el partido ya empezó a jugarse desde los recuerdos y las emociones; adentro, Montiel intenta vivirlo de otra manera: con la alegría de saber que, cuatro años después de Qatar, vuelve a estar frente a una oportunidad única.