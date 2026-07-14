La sincera respuesta de Gonzalo Montiel a la consulta de LA GACETA

Sin embargo, puertas adentro, la Selección intenta transitar las horas previas con la misma lógica que la llevó hasta esta instancia. Gonzalo Montiel, uno de los campeones del mundo y protagonista de algunos de los momentos más importantes del ciclo de Lionel Scaloni, fue claro cuando le respondió a LA GACETA, en la zona mixta del predio del Atlanta United, sobre cómo vive el plantel el componente emocional que rodea al partido.