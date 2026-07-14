Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: el dato que ilusiona y el que preocupa antes de la semifinal

Resumen para apurados
- Argentina e Inglaterra se enfrentarán mañana en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, con el objetivo de lograr un lugar en la gran final.
- Aunque Inglaterra lidera el historial con 6 triunfos sobre 2, Argentina eliminó a los ingleses en los únicos dos cruces mundialistas de eliminación directa (1986 y 1998).
- El cruce definirá al finalista en el último Mundial de Messi, reactivando una rivalidad histórica que no registra enfrentamientos oficiales desde hace dos décadas.
El Mercedes-Benz Stadium se prepara para recibir mañana un cruce que arrastra más de siete décadas de historia y una carga simbólica que ningún otro rival le genera a la Scaloneta. Argentina e Inglaterra se juegan un lugar en la final del Mundial 2026 y lo hacen con apenas el tercer antecedente mundialista de eliminación directa entre ambas, después de los cuartos de final de México 1986 y los octavos de Francia 1998. Antonio Rattín, Diego Maradona, David Beckham y Michael Owen quedaron escritos en un historial que Lionel Messi busca reescribir en la que sería, según todo indica, su última Copa del Mundo.
El balance general no le sonríe a la "Albiceleste". En 14 partidos disputados desde 1951, Inglaterra ganó seis, Argentina apenas dos y hubo seis empates, con una diferencia de gol de 21 a 15 a favor de los europeos. Las dos únicas victorias argentinas llegaron por la mínima diferencia: el 1-0 de 1964 en el Maracaná y el inolvidable 2-1 de 1986 en el Azteca, con el doblete de Maradona entre la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Desde aquella tarde mexicana, la Selección no volvió a ganarle a los ingleses en 90 minutos: cinco partidos sin triunfos, con tres empates y dos derrotas consecutivas, la peor racha vigente del historial.
En Mundiales, el dominio inglés también es evidente. De los cinco cruces disputados, Inglaterra se quedó con tres, Argentina con uno y hubo un empate que terminó definiéndose por penales. Fue justamente en Francia 1998, cuando Carlos Roa le atajó el remate decisivo a David Batty y la Selección avanzó 4-3 pese a haber igualado 2-2 en el marcador. Aquel Mundial también dejó en offside la ilusión de una revancha temprana: Argentina e Inglaterra no volvieron a cruzarse en una Copa del Mundo hasta la eliminación de Corea-Japón 2002, cuando un penal de Beckham cerró la cuenta 1-0 a favor de los británicos.
El último antecedente absoluto data de 2005, cuando Inglaterra se impuso 3-2 en un amistoso jugado en Ginebra. Más de dos décadas después, sin partidos oficiales ni amistosos de por medio, Argentina e Inglaterra llegan a esta semifinal sin referencias recientes para medir el presente de ambos planteles, algo poco habitual entre dos selecciones con semejante historial compartido.
Un invicto que pide continuidad
Messi, que disputa su sexta Copa del Mundo, encabeza a una Argentina que llega a esta instancia tras eliminar a Suiza 3-1 en tiempo extra, mientras que Inglaterra remontó ante la sorpresiva Noruega de Erling Haaland gracias a un doblete de Jude Bellingham. El historial pesa, pero no juega: la Selección ya demostró en 1986 y 1998 que sabe eliminar a Inglaterra en los momentos que más importan, y mañana en Atlanta buscará agregar un tercer capítulo a esa lista, con la final del Mundial 2026 como premio para el ganador.
El historial completo
- 09/05/1951: Inglaterra 2-1 Argentina - Amistoso.
- 17/05/1953: Argentina 0-0 Inglaterra - Amistoso (suspendido por lluvia).
- 02/06/1962: Inglaterra 3-1 Argentina - Mundial 1962, fase de grupos.
- 06/06/1964: Argentina 1-0 Inglaterra - Copa de las Naciones (Maracaná).
- 23/07/1966: Inglaterra 1-0 Argentina - Mundial 1966, cuartos de final.
- 22/05/1974: Inglaterra 2-2 Argentina - Amistoso.
- 12/06/1977: Argentina 1-1 Inglaterra - Amistoso.
- 13/05/1980: Inglaterra 3-1 Argentina - Amistoso.
- 22/06/1986: Argentina 2-1 Inglaterra - Mundial 1986, cuartos de final.
- 25/05/1991: Inglaterra 2-2 Argentina - Rous Cup.
- 30/06/1998: Argentina 2-2 Inglaterra (4-3 en los penales) - Mundial 1998, octavos de final.
- 23/02/2000: Inglaterra 0-0 Argentina - Amistoso.
- 07/06/2002: Inglaterra 1-0 Argentina - Mundial 2002, fase de grupos.
- 12/11/2005: Inglaterra 3-2 Argentina - Amistoso (Ginebra).