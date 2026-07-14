Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: el dato que ilusiona y el que preocupa antes de la semifinal

El balance general no le sonríe a la "Albiceleste". En 14 partidos disputados desde 1951, Inglaterra ganó seis, Argentina apenas dos y hubo seis empates, con una diferencia de gol de 21 a 15 a favor de los europeos. Las dos únicas victorias argentinas llegaron por la mínima diferencia: el 1-0 de 1964 en el Maracaná y el inolvidable 2-1 de 1986 en el Azteca, con el doblete de Maradona entre la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Desde aquella tarde mexicana, la Selección no volvió a ganarle a los ingleses en 90 minutos: cinco partidos sin triunfos, con tres empates y dos derrotas consecutivas, la peor racha vigente del historial.