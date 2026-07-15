Argentina vs. Inglaterra, en vivo: el equipo de Scaloni ya juega por el pase a la final del Mundial 2026

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¿Cómo llega Argentina?

Argentina llega a las semifinales tras superar varias situaciones adversas en los playoffs, mostrando una notable capacidad de resiliencia y carácter competitivo. El equipo nacional, dirigido por Lionel Scaloni, inició su camino con una fase de grupos impecable en la que sumó tres victorias: 3-0 sobre Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 frente a Jordania. Sin embargo, en los cruces de eliminación directa el recorrido se tornó mucho más exigente.

En dieciseisavos, Cabo Verde obligó a Argentina a disputar un alargue para imponerse por 3-2. Luego, en octavos de final, la Selección protagonizó una remontada histórica ante Egipto, revirtiendo un 0-2 para imponerse 3-2 en los minutos finales. Finalmente, en cuartos de final, superó a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario, sellando su pase a semifinales por tercera vez en las últimas cuatro Copas del Mundo.