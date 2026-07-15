Colapinto corre el GP de Bélgica: días, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

El gran desafío en las Ardenas belgas

El piloto argentino de Alpine llegará a Spa-Francorchamps en Bélgica para correr la décima fecha de la temporada 2026 que se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio, día en el que también ocurrirá la histórica final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un fin de semana lleno de emociones, Colapinto se desempeñará en uno de los circuitos más emblemáticos de la F1, por su extensión, sus curvas de alta velocidad y la icónica secuencia de Eau Rouge también conocida como la “montaña rusa de las Ardenas”, un tramo de alta velocidad que los monoplazas afrontan a más de 320 km/h.