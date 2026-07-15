La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, buscando el pase a la final para revalidar su título de Qatar 2022.
- El DT Lionel Scaloni mantiene dudas en la formación titular; evalúa variantes en el mediocampo, donde podría salir Rodrigo De Paul, y define el lateral derecho del equipo.
- El encuentro es decisivo para el objetivo del bicampeonato y reactiva un clásico histórico que definirá la estrategia argentina de cara a la etapa culminante del torneo.
La selección argentina afrontará este miércoles uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026. Desde las 16, en el estadio de Atlanta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Inglaterra por un lugar en la final, con la ilusión intacta de defender el título conseguido en Qatar 2022 y acercarse al bicampeonato.
Como es habitual, Scaloni mantendrá el misterio hasta último momento y recién el mismo miércoles les confirmará la formación a sus futbolistas. Aunque la victoria por 3-1 sobre Suiza marcó la cuarta vez que repitió un equipo en su ciclo, el entrenador analiza realizar algunos retoques para un partido que promete ser muy diferente.
La principal incógnita está en el mediocampo. Todo indica que la posibilidad de utilizar una línea de cinco defensores quedó descartada y, si hay una variante táctica, sería en esa zona del campo. El apuntado es Rodrigo De Paul, quien estuvo cerca de ser reemplazado frente a Egipto y fue sustituido en los dos encuentros más recientes.
Si finalmente el volante no integra el once inicial, Scaloni maneja dos alternativas. La opción con más respaldo es Nicolás González, uno de los habituales revulsivos del seleccionado, que ingresaría para ocupar la banda izquierda y obligaría a un reacomodamiento del resto del medio campo. La otra posibilidad es Giuliano Simeone, aunque su presencia desde el arranque sería una sorpresa: en este Mundial solo fue titular ante Jordania y, desde su debut en la era Scaloni, apenas inició seis partidos.
La otra duda aparece en el lateral derecho. Nahuel Molina corre con ventaja para conservar el puesto, aunque Gonzalo Montiel continúa en la pelea por un lugar entre los titulares.
Con ese panorama, la formación que se perfila es con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.