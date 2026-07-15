La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Si finalmente el volante no integra el once inicial, Scaloni maneja dos alternativas. La opción con más respaldo es Nicolás González, uno de los habituales revulsivos del seleccionado, que ingresaría para ocupar la banda izquierda y obligaría a un reacomodamiento del resto del medio campo. La otra posibilidad es Giuliano Simeone, aunque su presencia desde el arranque sería una sorpresa: en este Mundial solo fue titular ante Jordania y, desde su debut en la era Scaloni, apenas inició seis partidos.