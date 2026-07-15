Copa del Mundo

El detalle oculto de la camiseta alternativa que Argentina volverá a usar ante Inglaterra en el Mundial

La Selección disputará la semifinal con una camiseta que homenajea una de las expresiones artísticas más representativas del país.

ARGENTINA PIDIÓ JUGAR CON LA AZUL ANTE INGLATERRA
ARGENTINA PIDIÓ JUGAR CON LA AZUL ANTE INGLATERRA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina usará su camiseta alternativa este miércoles ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 para homenajear al fileteado porteño y apelar a la mística.
  • El diseño negro de Adidas evoca este arte tradicional porteño. Además, el país ya venció a los británicos usando casacas alternativas en los Mundiales de 1986 y 1998.
  • La elección refuerza la identidad cultural en un escenario global y alimenta el optimismo de los hinchas albicelestes de cara a clasificar a la final del torneo.
Resumen generado con IA

La Selección Argentina volverá a vestir este miércoles su camiseta alternativa para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, la elección de la casaca no responde únicamente a una cuestión reglamentaria o estética: detrás de su diseño hay un homenaje a una de las expresiones culturales más emblemáticas del país.

La camiseta, utilizada por el equipo de Lionel Scaloni en la victoria por 3 a 1 frente a Jordania durante la fase de grupos, está inspirada en el fileteado porteño, el tradicional estilo artístico nacido en Buenos Aires a fines del siglo XIX.

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Caracterizado por sus líneas curvas, espirales, colores intensos, composiciones simétricas y efectos de profundidad, el fileteado comenzó como un recurso decorativo en los carros que transportaban alimentos tirados por caballos. 

Con el paso del tiempo trascendió ese uso y pasó a formar parte del paisaje urbano, embelleciendo colectivos, camiones, carteles y numerosos objetos de la vida cotidiana.

Su valor cultural fue reconocido mundialmente en 2015, cuando la UNESCO lo incorporó a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, consolidándolo como uno de los símbolos más representativos de la identidad porteña.

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Ese legado artístico quedó plasmado en la camiseta suplente de la Albiceleste. Sobre un fondo negro, el diseño incorpora líneas onduladas y detalles en blanco y celeste que evocan el fileteado tradicional. Desde Adidas, la marca que viste a la Selección, explicaron que la indumentaria busca "captar la pasión y el arte de la cultura argentina".

Pero la casaca también carga con otro ingrediente que entusiasma a los hinchas: su historia frente a Inglaterra.

Las dos veces que Argentina enfrentó a los británicos en una Copa del Mundo utilizando la camiseta alternativa terminó celebrando. La primera fue en los cuartos de final de México 1986, cuando Diego Maradona escribió una de las páginas más memorables del fútbol con el gol de "La Mano de Dios" y el considerado mejor tanto de la historia de los Mundiales para el triunfo por 2 a 1.

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La segunda ocurrió en los octavos de final de Francia 1998. Tras igualar 2 a 2 en un partido inolvidable, la Selección se impuso en la definición por penales y avanzó a la siguiente ronda.

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