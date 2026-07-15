El detalle oculto de la camiseta alternativa que Argentina volverá a usar ante Inglaterra en el Mundial

Las dos veces que Argentina enfrentó a los británicos en una Copa del Mundo utilizando la camiseta alternativa terminó celebrando. La primera fue en los cuartos de final de México 1986, cuando Diego Maradona escribió una de las páginas más memorables del fútbol con el gol de "La Mano de Dios" y el considerado mejor tanto de la historia de los Mundiales para el triunfo por 2 a 1.