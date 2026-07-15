La piel de gallina: así cantaron los jugadores el himno nacional

No es un partido más. Eso quedó claro cuando la Selección Argentina entonó un sentido y enérgico canto del Himno Nacional. Con los brazos entrelazados, los jugadores entonaron las estrofas con emoción, mientras el estadio acompañaba el momento que antecedió al encuentro.
La escena recordó a una de las postales más características del deporte argentino: la interpretación del himno por parte de Los Pumas, reconocidos mundialmente por cantar a viva voz antes de cada compromiso internacional. En esta ocasión, el plantel albiceleste mostró la misma intensidad y pasión, en una imagen que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.
#ENG - #ARG ð¦ð· Â¡QUÃ SE ESCUCHE EN TODO EL MUNDO! Â¡Suena el himno mÃ¡s lindo del mundo! Â¡O juremos con gloria morir! Â¡Vamos Argentina!— TVP (@TV_Publica) July 15, 2026
VivÃ Inglaterra vs. Argentina en https://t.co/fnEKkuadQ9#SomosMundiales pic.twitter.com/Z4WWdjlPKL