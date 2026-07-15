Mundial 2026

La piel de gallina: así cantaron los jugadores el himno nacional

La Selección enfrenta a Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

La piel de gallina: así cantaron los jugadores el himno nacional
Hace 23 Min

No es un partido más. Eso quedó claro cuando la Selección Argentina entonó un sentido y enérgico canto del Himno Nacional. Con los brazos entrelazados, los jugadores entonaron las estrofas con emoción, mientras el estadio acompañaba el momento que antecedió al encuentro.

La escena recordó a una de las postales más características del deporte argentino: la interpretación del himno por parte de Los Pumas, reconocidos mundialmente por cantar a viva voz antes de cada compromiso internacional. En esta ocasión, el plantel albiceleste mostró la misma intensidad y pasión, en una imagen que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

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