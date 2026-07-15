Argentina vs. Inglaterra: la formación que eligió Scaloni para buscar la final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Argentina enfrenta hoy a Inglaterra en Atlanta por la semifinal del Mundial 2026, donde el DT Lionel Scaloni define la formación para clasificar a la gran final del torneo.
- Tras eliminar a Suiza, Scaloni mantiene la base del equipo, pero analiza incluir a Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul para reforzar el mediocampo ante el conjunto inglés.
- El histórico cruce definirá al primer finalista del Mundial 2026 y determinará el éxito de la estrategia de Scaloni frente al planteo táctico de la Inglaterra de Tuchel.
Lionel Scaloni ya comenzó a delinear el equipo con el que la Selección argentina afrontará uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Hoy, desde las 16, la "Albiceleste" se enfrentará a Inglaterra en Atlanta por un lugar en la gran final y, aunque el entrenador mantendrá la estructura que viene de eliminar a Suiza, todavía analiza algunas variantes de acuerdo con las características del rival dirigido por Thomas Tuchel.
La base del equipo será la misma que consiguió el pase a las semifinales, con Emiliano Martínez como dueño del arco y una defensa integrada por Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. La principal incógnita en el fondo pasa por el lateral derecho, donde Nahuel Molina aparece con una leve ventaja sobre Gonzalo Montiel para ocupar el puesto desde el inicio.
En el mediocampo es donde podrían aparecer las mayores novedades. Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández tienen prácticamente asegurada su presencia, mientras que Rodrigo De Paul es el futbolista que más dudas genera. El volante fue reemplazado en los dos últimos partidos y, antes del cruce con Egipto, incluso estuvo cerca de perder la titularidad.
Si Scaloni decide preservarlo o modificar el esquema, Giuliano Simeone es quien jugaría por delante del lateral derecho para reforzar la presión sobre ese sector. Sin embargo, el delantero de Atlético de Madrid solo fue titular una vez en este Mundial, en el encuentro frente a Jordania.
En ataque no habría cambios. Lionel Messi y Julián Álvarez volverían a conformar la dupla ofensiva con la que Argentina buscará meterse en una nueva final mundialista.
De esta manera, la formación probable sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.
En la conferencia previa, Scaloni dejó en claro que la intención es "salir con lo mejor que tenemos", aunque también admitió que el análisis del planteo de Inglaterra puede llevarlo a realizar algún ajuste de último momento. La decisión definitiva se conocerá recién el miércoles, pocas horas antes del duelo que definirá al primer finalista del Mundial 2026.