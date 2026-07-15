Argentina vs. Inglaterra: la formación que eligió Scaloni para buscar la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni ya comenzó a delinear el equipo con el que la Selección argentina afrontará uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Hoy, desde las 16, la "Albiceleste" se enfrentará a Inglaterra en Atlanta por un lugar en la gran final y, aunque el entrenador mantendrá la estructura que viene de eliminar a Suiza, todavía analiza algunas variantes de acuerdo con las características del rival dirigido por Thomas Tuchel.