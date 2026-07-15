Victoria Villarruel tomó distancia del Gobierno por Argentina-Inglaterra: "Contra los ingleses, siempre es algo más"

Resumen para apurados
- La vicepresidenta Villarruel rechazó el 15 de julio la postura del Gobierno de acatar la prohibición de llevar banderas de Malvinas al partido contra Inglaterra en EE.UU.
- La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, avaló la restricción de la FIFA y el FBI para evitar violencia, mientras Villarruel calificó al rival de "piratas usurpadores".
- Este cruce expone una nueva interna en el oficialismo y contrasta con el pedido del DT Lionel Scaloni de no mezclar la política con el fútbol antes de la semifinal del Mundial.
En la previa de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con la postura oficial del Gobierno nacional y dejó un mensaje contundente sobre el significado del partido. A través de su cuenta de X, rechazó la idea de tratar el encuentro como un simple compromiso deportivo y reivindicó la causa Malvinas como parte inseparable de la rivalidad con el conjunto inglés.
"Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", escribió la titular del Senado cerca de la medianoche. La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y reavivó el debate en las redes sociales.
Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026
No es un partido más.
No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.
¡Aguante Argentina! Porque…
El pronunciamiento de Villarruel contrastó con la posición expresada horas antes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien confirmó que, por disposición de las autoridades estadounidenses y en línea con los protocolos establecidos por la FIFA y el FBI, no se permitirá el ingreso al estadio de Atlanta de banderas, camisetas u otros elementos con referencias al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
"No pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina sí, por supuesto, o inglesa, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación. Se tomó esta decisión para prevenir cualquier situación violenta", explicó la funcionaria en una entrevista radial.
Las declaraciones generaron una fuerte reacción en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la decisión del Gobierno y la interpretaron como un alineamiento con las exigencias de las autoridades estadounidenses. La polémica se amplificó luego de que el presidente Javier Milei compartiera una publicación en la que calificaba de "cipayos" y "violentos" a manifestantes que respaldan la causa palestina, lo que alimentó aún más el debate político.
El mensaje de Villarruel también volvió a exponer diferencias internas dentro del oficialismo. La vicepresidenta ya había tomado distancia de la Casa Rosada respecto del pedido de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que había solicitado un cese de actividades desde el mediodía para que los empleados públicos pudieran seguir el partido. El Gobierno rechazó esa posibilidad y mantuvo la actividad normal en la administración pública.
La postura de Villarruel también quedó en las antípodas del mensaje que intentó transmitir Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al encuentro. El entrenador argentino buscó quitarle carga extrafutbolística al duelo al afirmar que "es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas".