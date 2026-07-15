Eduardo Longoni, el fotógrafo de “La Mano de Dios”, con LA GACETA: “Maradona salió del Azteca convertido en mito”

Una foto con una carga política

Con el tiempo, Longoni entendió que aquella imagen no era solamente deportiva. Un historiador mexicano que estudió su obra vinculó la fotografía con la dimensión política del personaje. “Me dijo que la foto de la Mano de Dios era una foto eminentemente política porque era el acto de rebeldía del jugador más rebelde de la historia del fútbol. Y la verdad es que tenía razón”, contó.