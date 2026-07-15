Copa del Mundo

Argentina-Inglaterra, desde Londres: la historia de Bernardo Neville, el tucumano que conquistó a los ingleses con sus empanadas

El fundador de Chango, emprendimiento gastronómico que ya cuenta con 16 locales y 85 empleados, contó cómo vive el duelo de semifinales.

Hace 7 Min

A miles de kilómetros de nuestra provincia, en pleno Londres, hay un rincón donde el aroma de la empanada tucumana se mezcló con la vida cotidiana inglesa. Allí está Bernardo Neville, un tucumano que hace 16 años decidió apostar por una idea que parecía una aventura: llevar uno de los sabores más tradicionales de su provincia a Inglaterra.

Hoy es dueño de Chango, una marca gastronómica que creció hasta tener 16 locales y 85 empleados, pero que mantiene una esencia clara: la empanada de carne tucumana, con los ingredientes y la identidad que aprendió en su tierra.

En la previa del esperado duelo entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Neville habló con LA GACETA desde Londres y contó cómo se vive un partido de estas características desde el otro lado de la rivalidad.

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“Hay mucho estrés, muchas ganas de que empiece ya”, reconoció. Para él, no es un encuentro más: “Hay una rivalidad bastante conocida y grande entre los dos equipos. Se mezclan muchos motivos, muchos sentimientos y por eso no es un partido normal”.

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Aunque vive hace años en Inglaterra, Bernardo asegura que la expectativa se percibe de ambos lados. “Se ve en los dos equipos. En Argentina por cuestiones históricas y acá más por la rivalidad futbolística. Está bueno entender que es solo un partido de fútbol y dejarlo ahí, pero no se puede negar que hay algo alrededor”, explicó.

Según su mirada, los ingleses llegan con mucha confianza al encuentro. “Acá se ve un grado de optimismo bastante alto. Piensan que Argentina llegó a la semifinal por un camino más liviano y con mucho sufrimiento, mientras que ellos vienen de un recorrido más complejo y sin tanto desgaste”.

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Sin embargo, sabe que en un partido de estas características todo puede cambiar. “Nunca se sabe. La realidad va a estar dentro de la cancha”, afirmó.

Bernardo Neville, un tucumano que hace 16 años vive en Londres. Bernardo Neville, un tucumano que hace 16 años vive en Londres.

Un asado argentino en Londres para esperar el partido

Bernardo no verá el encuentro con una multitud inglesa, aunque tuvo la posibilidad de compartirlo con ellos. “Tenía una invitación de los padres del colegio de mis hijos para verlo con ingleses, pero finalmente me voy a juntar con otro amigo argentino a comer un asado y verlo ahí”, contó.

Sus hijos todavía son chicos: uno tiene cinco años y el otro dos, por lo que esta vez no serán parte de la reunión futbolera. “La próxima me gustaría verlo con ellos, para que lo disfruten un poco más”.

La historia detrás de Chango

La relación de Bernardo con Inglaterra comenzó mucho antes de las empanadas. Llegó al país para trabajar y durante un tiempo estuvo vinculado al comercio exterior. También tuvo una experiencia con caballos de polo, una actividad que disfrutaba especialmente.

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“Primero vine dos años haciendo otro trabajo. Después empecé a conocer el ambiente del pueblo y vi que había una cierta afinidad entre lo inglés y lo argentino. Eso me llevó a pensar en algún negocio gastronómico”, relató.

Luego volvió a Argentina durante tres años, pero decidió regresar a Inglaterra con una idea en mente: crear un proyecto propio. “Volví con la intención de empezar este proyecto y lo hice orgánicamente. Ya llevo 16 años”, explicó.

Lo que comenzó como una pequeña iniciativa familiar terminó convirtiéndose en una empresa consolidada. “Tengo gente que me ayuda, un empleado que hace poco hice socio y hoy tenemos 85 empleados. Seguimos creciendo de manera orgánica. Estamos abriendo locales y ahora vamos por el número 16”. Además, Chango prepara su expansión fuera de Londres con nuevos espacios en Oxford y Bristol.

El sabor tucumano que conquistó Inglaterra

A pesar del crecimiento y de adaptarse a un nuevo mercado, Bernardo asegura que nunca perdió la esencia original. “La empanada de carne sigue siendo la que conocen en Tucumán. Es con carne cortada a cuchillo y con todos los ingredientes como debe ser”, dijo.

La principal diferencia está en la forma de cocción. “Por la logística y las características de los locales no podemos tener horno de barro. Entonces no tiene ese horneado típico tucumano, esas burbujitas negras, pero el producto sigue siendo muy bueno”, detalló.

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Más allá de los cambios, la identidad permanece: una empanada que nació en Tucumán y que encontró un nuevo público en Londres.

Hoy, mientras Inglaterra y Argentina vuelven a enfrentarse en un escenario mundial, Bernardo vive la previa con una mezcla particular: la emoción de un argentino y la experiencia de alguien que construyó una vida en suelo inglés.

“Que gane Argentina”, cerró entre risas, antes de volver a la espera de un partido que, como él mismo reconoce, tiene mucho más que 90 minutos de fútbol.

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