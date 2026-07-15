El particular motivo por el que los hijos de Enzo Fernández tienen prohibido cantar "el que no salta es un inglés"

El motivo por el que los hijos de Enzo Fernández no cantan contra Inglaterra

En una entrevista, Valentina explicó que la famosa canción "el que no salta es un inglés" no forma parte de los festejos familiares cuando están con sus hijos. La razón, contó, tiene que ver con que Benjamín nació en Inglaterra mientras Enzo Fernández desarrollaba su carrera en el fútbol europeo. "A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco", expresó.