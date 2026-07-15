El particular motivo por el que los hijos de Enzo Fernández tienen prohibido cantar "el que no salta es un inglés"

Resumen para apurados
- Valentina Cervantes reveló en la previa de la semifinal del Mundial 2026 que sus hijos con Enzo Fernández no cantan contra Inglaterra porque su hijo menor nació y vive allí.
- La familia reside en Inglaterra desde hace tres años por la carrera de Fernández. Su hija mayor asocia el país con su vida diaria y su hijo Benjamín nació en suelo británico.
- La decisión se viralizó y fue elogiada por separar la rivalidad deportiva del agradecimiento familiar hacia un país que les dio mucho, de cara al trascendental partido.
En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Valentina Cervantes compartió una intimidad familiar que llamó la atención de los hinchas. La pareja de Enzo Fernández explicó por qué ella y el futbolista decidieron que sus hijos no participen de uno de los cánticos más tradicionales que suelen escucharse cuando la Selección enfrenta al conjunto inglés.
La influencer contó que la decisión está vinculada con la historia personal de la familia y con el vínculo que Olivia y Benjamín mantienen con el país donde viven desde hace varios años.
El motivo por el que los hijos de Enzo Fernández no cantan contra Inglaterra
En una entrevista, Valentina explicó que la famosa canción "el que no salta es un inglés" no forma parte de los festejos familiares cuando están con sus hijos. La razón, contó, tiene que ver con que Benjamín nació en Inglaterra mientras Enzo Fernández desarrollaba su carrera en el fútbol europeo. "A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco", expresó.
La situación también alcanza a Olivia, la hija mayor de la pareja. Según relató Cervantes, la niña asocia Inglaterra con su vida cotidiana y con el lugar donde creció durante los últimos años. "Olivia también. Ella dice 'es donde yo vivo'. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro", explicó.
La relación de la familia de Enzo Fernández con Inglaterra
Desde hace tres años, Enzo Fernández, Valentina Cervantes y sus hijos residen en Inglaterra, donde el mediocampista desarrolla su carrera profesional. Esa experiencia llevó a la familia a construir un fuerte vínculo con el país europeo, más allá de la histórica rivalidad futbolística entre ambas selecciones.
En ese sentido, Cervantes destacó que el partido será un acontecimiento especial, pero descartó cualquier sentimiento de rechazo hacia Inglaterra. "Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo", sostuvo.
Cuando le preguntaron si existía algún tipo de enemistad con el país, respondió sin dudar: "No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho".
Las declaraciones de la influencer rápidamente se viralizaron en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la forma en que la familia de Enzo Fernández busca separar la rivalidad deportiva de la vida cotidiana que construyó en Inglaterra.