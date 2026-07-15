Los diarios de España reflejaron la monumental victoria ante Francia y la clasificación a la final del Mundial 2026
"Extraordinaria", "histórico" y "prodigiosa" fueron algunos de los adjetivos para describir el descomunal partido que metió al seleccionado español en el partido más importante del año.
Resumen para apurados
- La prensa española celebró la clasificación de su selección a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia en la semifinal jugada en Dallas por un pase histórico.
- Diarios como AS, Marca y El País destacaron el planteo táctico de Luis de la Fuente y el esfuerzo colectivo del plantel para anular al favoritismo del seleccionado francés.
- España buscará su segundo título mundial este domingo en Nueva York, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal que disputan las selecciones de Argentina e Inglaterra.
La histórica clasificación de la selección de España para la final del Mundial 2026 ha desatado la euforia en los principales de ese país. Tras superar con autoridad por 2-0 al seleccionado francés, las portadas de los medios de comunicación no han escatimado en elogios para analizar el trascendental triunfo, que los deja a solo 90 minutos del segundo título más importante de su historia.
Bajo el rotundo titular “Una España extraordinaria deja en nada a Francia”, el diario deportivo AS abrió su edición ensalzando al rival, al que definió como “la mejor selección en lo que llevábamos de campeonato”, a pesar de contar en sus filas con “gigantes como Mbappé, Olise y Dembélé”. Con un optimismo desbordado, el rotativo madrileño añade que “la segunda estrella, ese milagro, está un poquito más cerca”.
Por su parte, la prensa generalista también se sumó a la fiesta. El País ilustró su primera página con el lateral Pedro Porro para retratar a una “Prodigiosa España”. En una línea similar, el diario ABC valoró positivamente el compromiso del plantel en un duelo “titánico”, enfatizando el “enorme esfuerzo colectivo y un derroche de ideas en ataque”.
Desde Cataluña, La Vanguardia recurrió al ingenio histórico para titular que “España toma la Bastilla”. Finalmente, la portada de Marca resumió el encuentro como un “Baño histórico”, poniendo el foco sobre la sobresaliente “exhibición táctica” propuesta desde el banquillo por Luis de la Fuente.
La ilusión de España conocerá hoy a su rival para la final del domingo a las 16, en Nueva York. Solo falta que se resuelva la semifinal de esta tarde, entre Inglaterra y Argentina, las otras dos selecciones campeonas del mundo, que quieren ponerle un freno a la furia “Roja”.