Los diarios de España reflejaron la monumental victoria ante Francia y la clasificación a la final del Mundial 2026

La histórica clasificación de la selección de España para la final del Mundial 2026 ha desatado la euforia en los principales de ese país. Tras superar con autoridad por 2-0 al seleccionado francés, las portadas de los medios de comunicación no han escatimado en elogios para analizar el trascendental triunfo, que los deja a solo 90 minutos del segundo título más importante de su historia.