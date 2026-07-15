Mundial 2026

Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado

Valentina Cervantes abrió las puertas de la casa donde vive con Enzo Fernández y sus hijos en Londres. Durante un recorrido por la propiedad, mostró los principales ambientes, habló de la adaptación de la familia a Inglaterra y reveló una llamativa costumbre del futbolista que sorprendió a sus seguidores.

Enzo Fernández junto a su familia
Enzo Fernández junto a su familia Instagram
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Valentina Cervantes mostró en televisión su lujosa casa en Londres junto a Enzo Fernández y reveló que se mudan seguido por el deseo del futbolista de renovar ambientes.
  • Durante el programa de Marley, la influencer detalló las comodidades de la propiedad, como una pileta exterior, y las dificultades de adaptación cultural en Inglaterra.
  • La revelación ofrece una mirada íntima de las figuras de la Selección argentina, generando gran interés en el público sobre su vida familiar y su adaptación en Europa.
Resumen generado con IA

La intimidad de Enzo Fernández y Valentina Cervantes volvió a captar la atención luego de que la influencer abriera las puertas de la casa donde vive junto al futbolista y sus hijos en Londres. Durante una participación televisiva, mostró distintos ambientes de la propiedad y compartió detalles sobre la vida cotidiana de la familia en Inglaterra.

Enzo Fernández hizo historia: marcó el gol 3.000 de los Mundiales

Enzo Fernández hizo historia: marcó el gol 3.000 de los Mundiales

Además de recorrer la vivienda, Cervantes sorprendió al contar una particular costumbre del mediocampista de la Selección argentina que influye directamente en la dinámica familiar: la frecuencia con la que deciden mudarse.

Uno de los espacios de la casa de Enzo Fernández en Londres Uno de los espacios de la casa de Enzo Fernández en Londres Instagram

Por qué Enzo Fernández cambia de casa con frecuencia

La revelación se produjo durante su participación en Por el mundo, el programa conducido por Marley. Allí, Valentina explicó que la familia ya atravesó varias mudanzas desde que se instaló en Europa.

"Nos vivimos mudando porque a Enzo le gusta mucho cambiar de casa", contó. Según explicó, el futbolista siente la necesidad de renovar el entorno y comenzar una nueva etapa cada cierto tiempo, una decisión poco habitual para una familia que ya se encuentra instalada en el exterior.

La vivienda actual se destaca por sus amplios espacios, terminaciones de alta gama y un gran jardín. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la piscina exterior, una característica que la propia Cervantes comentó entre risas por las bajas temperaturas habituales de Londres. "No sé a quién se le ocurre en Inglaterra hacer una pileta afuera. Aunque sea climatizada, te morís de frío", bromeó durante el recorrido.

Valentina Cervantes mostró cómo es su casa con Enzo Fernández en Londres Valentina Cervantes mostró cómo es su casa con Enzo Fernández en Londres

Cómo fue la adaptación de la familia a la vida en Inglaterra

Más allá de la casa, Valentina Cervantes también habló sobre el proceso de adaptación a la vida en Londres desde la llegada de Enzo Fernández al fútbol inglés. Una de las primeras dificultades, recordó, fue acostumbrarse a conducir con el volante ubicado del lado derecho. Con humor, resumió esa experiencia al revelar: "Ya me acostumbré. Ya rompí la primera rueda".

La casa de Enzo Fernándes y Valu Cervantes tiene ambientes amplios y luminosos La casa de Enzo Fernándes y Valu Cervantes tiene ambientes amplios y luminosos

La influencer también explicó que las diferencias culturales se reflejan en aspectos cotidianos de la crianza de sus hijos. Como ejemplo, mencionó que en Inglaterra las invitaciones a cumpleaños infantiles suelen organizarse con varios meses de anticipación, una costumbre distinta a la que tenían en Argentina.

El testimonio permitió conocer cómo transcurre la vida familiar del campeón del mundo lejos del país y mostró que, además del éxito deportivo, la familia continúa adaptándose a nuevas costumbres mientras construye su rutina en Londres.

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