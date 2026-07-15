Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado

La vivienda actual se destaca por sus amplios espacios, terminaciones de alta gama y un gran jardín. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la piscina exterior, una característica que la propia Cervantes comentó entre risas por las bajas temperaturas habituales de Londres. "No sé a quién se le ocurre en Inglaterra hacer una pileta afuera. Aunque sea climatizada, te morís de frío", bromeó durante el recorrido.