Mundial 2026

La novia inglesa de Marcos Senesi reveló a quién apoyará en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Kelci Rose Bowers, pareja de Marcos Senesi, habló sobre el particular momento que atraviesa antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. La joven inglesa explicó a quién alentará, cómo vive el cruce entre ambos países y qué hará en el estadio de Atlanta.

Marcos Senesi junto a su novia inglesa
Marcos Senesi junto a su novia inglesa
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Kelci Rose Bowers, pareja inglesa de Marcos Senesi, anunció que apoyará a Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta para respaldar a su compañero.
  • Senesi fue citado por la lesión de Balerdi. Bowers, quien es futbolista y creadora de contenido, se adaptó al cruce participando en los banderazos de la hinchada argentina.
  • El caso expone cómo los lazos afectivos trascienden las rivalidades deportivas históricas, captando el interés del público antes de un cruce decisivo para ambas naciones.
Resumen generado con IA

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 dejó una historia que trascendió lo deportivo. Kelci Rose Bowers, pareja del defensor Marcos Senesi, habló sobre el particular momento que le toca vivir al tener que presenciar un partido en el que se enfrentarán su país de origen y la selección que representa su novio.

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La joven inglesa, futbolista y creadora de contenido en redes sociales, compartió su reflexión a través de TikTok y explicó cómo afrontará uno de los encuentros más importantes del torneo.

Qué dijo la novia de Marcos Senesi antes de Argentina vs. Inglaterra

Marcos Senesi fue convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 luego de la lesión de Leonardo Balerdi. La convocatoria lo encontró de vacaciones en Ibiza junto a Kelci Rose Bowers, quien desde entonces acompaña al defensor durante la competencia. 

En un video publicado en sus redes sociales, la joven reconoció que nunca imaginó atravesar una situación como esta. "Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal", expresó.

Aunque admitió que siente orgullo por el seleccionado inglés, dejó en claro cuál será su postura durante el partido. "Mi pareja juega para Argentina, así que en cualquier relación lo que sea que haga tu pareja lo vas a apoyar", afirmó.

Su apoyo a la Selección Argentina y el banderazo en Atlanta

A lo largo del Mundial, Kelci Rose Bowers mostró en varias oportunidades su cercanía con los hinchas argentinos. En sus redes sociales compartió imágenes con la camiseta albiceleste y también participó del tradicional banderazo realizado en Atlanta en la antesala de la semifinal.

Pese a ese respaldo a Senesi y a la Selección Argentina, aseguró que mantiene un profundo respeto por Inglaterra y espera que ambos equipos puedan protagonizar un gran espectáculo. "Voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego. Solo estaré allí para disfrutarlo", señaló.

En otra publicación, incluso bromeó con sus seguidores al preguntar dónde se encontraban los fanáticos ingleses, sorprendida por la multitud de simpatizantes argentinos que copó las calles de Atlanta en la previa del encuentro.

La historia de la pareja se convirtió en una de las curiosidades de la semifinal del Mundial 2026, un partido en el que el corazón de Kelci Rose Bowers estará dividido entre su país y el futbolista con quien comparte su vida.

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