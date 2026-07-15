El clásico de clásicos en el papel: así reflejó LA GACETA las grandes batallas mundialistas ante Inglaterra

Pocas rivalidades en el fútbol mundial combinan tanta tensión, historia y mística como la de Argentina e Inglaterra. Para los tucumanos, cada cruce mundialista no fue un partido más: se vivió con el corazón en la mano, suspendiendo las actividades normales y, cuando se ganó, copando la plaza Independencia. A través de las páginas históricas de LA GACETA, reconstruimos cómo se sintieron la angustia de las victorias y el amargo sabor de las derrotas de este clásico de clásicos.