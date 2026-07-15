Copa del Mundo

Los tucumanos coinciden antes de Argentina-Inglaterra: “No es un partido más”

En las calles, los hinchas remarcan que, más allá de que sea un encuentro de fútbol, el rival tiene una carga histórica y emocional diferente.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Vecinos de Tucumán esperan con gran expectativa la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un duelo histórico y emocional que paraliza a la provincia.
  • Las calles de Tucumán se tiñeron de celeste y blanco mientras los hinchas comparten pronósticos y rememoran duelos históricos contra los ingleses, como el de México 1986.
  • Este partido definirá al finalista del Mundial. Una victoria argentina no solo consolidará el proceso de la Selección, sino que desatará masivos festejos en todo el país.
Resumen generado con IA

La camiseta argentina empezó a multiplicarse desde temprano por las calles de Tucumán. A horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el entusiasmo de los hinchas se hizo visible en cada rincón de la ciudad. Entre pronósticos, nervios y recuerdos, una coincidencia apareció entre quienes salieron a palpitar el encuentro: no será un partido más.

En la peatonal, los fanáticos se animaron a anticipar el resultado y a reflexionar sobre el significado de volver a enfrentar a Inglaterra en una instancia decisiva. Para muchos, la historia que rodea al rival le otorga al partido un condimento especial. “Ganamos 3 a 1”, aseguró Ezequiel, uno de los hinchas consultados. 

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Para él, el duelo tiene un peso distinto por todo lo que representa Inglaterra para los argentinos. “No es una revancha, pero tiene un significado más profundo por la cuestión política, por Diego y por todo lo que significa Inglaterra a nivel mundial”, explicó.

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La confianza fue total: incluso se animó a imaginar un camino perfecto para la Selección. “Le ganamos a Inglaterra y le ganamos a España en la final. Nos liberamos de los ingleses y de los españoles, como la historia”, afirmó entre risas.

Otros tucumanos eligieron separar la parte deportiva de todo el contexto que acompaña al encuentro. “Es un partido de fútbol y no hay que darle mayor entidad”, sostuvo Rosario, aunque reconoció que el cruce tiene “un sabor distinto”. “Cuando vimos el fixture y los posibles cruces pensamos que en semifinales podíamos encontrarnos con Brasil o Inglaterra. Cualquiera de las dos opciones iba a tener un gustito especial”, señaló.

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La memoria de los Mundiales también apareció entre los hinchas. Simona, que recordó haber vivido la Copa del Mundo de 1978, aseguró que este partido se siente diferente. “Pienso que sí, que tiene una carga más importante por ser contra Inglaterra”, afirmó, convencida de que Argentina logrará avanzar.

Cristina, que verá el encuentro junto a su mamá, también destacó esa sensación especial que genera el rival. “No tendría por qué ser así, porque es un partido de fútbol, pero uno tiene esa cosa de que al ser con Inglaterra hay que ganarlo”, expresó. Su pronóstico fue más ajustado: “2 a 1 para nosotros”.

captura de video captura de video

Con 50 años, recordó especialmente el Mundial de México 1986 y la emoción familiar que generó aquel equipo liderado por Diego Maradona. “Nunca vi a mi mamá viendo un Mundial tan emocionada como ese partido”, contó.

Además, defendió el presente de la Selección y cuestionó a quienes ponen en duda los logros del equipo de Lionel Scaloni. “Si vos ves jugadores como Messi, Paredes, Julián Álvarez y todos los chicos, tienen una habilidad enorme. No entiendo por qué hay gente que no quiere que les vaya bien”, afirmó.

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Entre cábalas, recuerdos y mucha ilusión, los tucumanos esperan el momento del partido. La mayoría ya tiene preparado el lugar para verlo y algunos hasta piensan en el festejo posterior. “Por supuesto que vamos a festejar. A la plaza”, aseguró Cristina.

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