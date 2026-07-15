Los tucumanos coinciden antes de Argentina-Inglaterra: “No es un partido más”

La camiseta argentina empezó a multiplicarse desde temprano por las calles de Tucumán. A horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el entusiasmo de los hinchas se hizo visible en cada rincón de la ciudad. Entre pronósticos, nervios y recuerdos, una coincidencia apareció entre quienes salieron a palpitar el encuentro: no será un partido más.