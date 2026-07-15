LA GACETA, en Atlanta: dos tucumanos llegaron con sus marionetas y sueñan con entrar al partido de Argentina-Inglaterra

Emilce y Alexander, integrantes de Alexander Show de Marionetas, viajaron desde San Miguel de Tucumán hasta Estados Unidos con dos figuras muy particulares: una representación de Lionel Messi y otra de Shakira. A pocos metros del estadio donde Argentina e Inglaterra disputarán una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, desplegaron su arte y se convirtieron en una de las postales de la previa.