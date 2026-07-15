LA GACETA, en Atlanta: dos tucumanos llegaron con sus marionetas y sueñan con entrar al partido de Argentina-Inglaterra
Resumen para apurados
- Los artistas tucumanos Emilce y Alexander buscan entradas en el estadio de Atlanta para la semifinal del Mundial 2026, con el fin de alentar a Argentina con sus marionetas.
- Viajaron con lo justo tras tramitar el pasaporte a contrarreloj. Hoy exhiben marionetas de Messi y Shakira frente a un estadio con entradas que superan los 2.600 dólares.
- El caso refleja la pasión de la hinchada argentina en el Mundial y expone la dificultad de los fanáticos para acceder a las entradas debido a los altos costos de reventa.
Entre miles de camisetas celestes y blancas, banderas, cánticos y una ansiedad que crece con el paso de las horas, una historia tucumana apareció en las inmediaciones del Atlanta Stadium. No llegó con una entrada asegurada ni con un lugar reservado en las tribunas. Llegó con algo distinto: dos marionetas que recorrieron miles de kilómetros para acompañar a la Selección argentina.
Emilce y Alexander, integrantes de Alexander Show de Marionetas, viajaron desde San Miguel de Tucumán hasta Estados Unidos con dos figuras muy particulares: una representación de Lionel Messi y otra de Shakira. A pocos metros del estadio donde Argentina e Inglaterra disputarán una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, desplegaron su arte y se convirtieron en una de las postales de la previa.
“Somos de Tucumán”, contaron con sorpresa cuando fueron abordados por LA GACETA. La coincidencia generó emoción: en medio de una multitud internacional, dos tucumanos aparecían llevando un pedacito de la provincia hasta Atlanta.
“Tenemos 20 años de trayectoria. Antes estábamos con Los Pupis y hoy seguimos con Alexander Show de Marionetas. Estamos acá representando a Tucumán”, explicó Alexander, orgulloso de mostrar sus personajes.
Pero detrás de la sonrisa había una historia de esfuerzo. El viaje no estaba asegurado hasta último momento. “Fue una corazonada. Tenía el pasaporte vencido, tuve que ir a Buenos Aires a hacerlo y eso nos abrió la puerta para poder viajar”, relató.
El problema apareció después: conseguir vuelos y entradas en plena fiebre mundialista. “Los pasajes se fueron muy arriba por la demanda y eso hizo que bajáramos un poco el presupuesto para las entradas”, explicó.
Por eso llegaron a Atlanta con una ilusión pendiente: conseguir un ticket para ver el partido.
“Estamos sin entradas. Vamos a ver qué pasa, pero con la esperanza de poder entrar”, contó Emilce. Para ellos, estar allí ya era parte del sueño, aunque la imagen perfecta sería completar la experiencia desde una butaca del estadio.
El panorama no es sencillo. A pocas horas del comienzo del encuentro, los precios de las entradas seguían en valores muy elevados. “Las más baratas estaban alrededor de 3.000 dólares. Algunos hablan de 2.800 o 2.600, pero sigue siendo muy complicado”, explicaron.
Para una pareja que llegó desde Tucumán, el número parece casi imposible. Sin embargo, no pierden la esperanza. “La idea era venir, vivir la experiencia y que las marionetas llegaran hasta acá. Para Alex era un sueño. Sería un final feliz si podemos entrar y alentar a la Selección desde adentro”, aseguró Emilce.
Entonces llegó el momento más esperado: el show. Frente a la cámara de LA GACETA, las marionetas cobraron vida. Primero apareció Shakira, moviendo sus caderas al ritmo imaginario de la música. Después llegó Messi, como protagonista de una escena que mezcló fútbol y espectáculo.
Mientras tanto, alrededor del estadio la escena se repetía: argentinos buscando entradas, haciendo cuentas y apelando a la suerte. Algunos vendían camisetas para juntar dinero, otros esperaban que los precios bajaran sobre la hora.