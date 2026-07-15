Mundial 2026

Alerta por altas temperaturas en Nueva York, sede de la final del Mundial 2026

Se esperan temperaturas extremas para este miércoles, en un contexto marcado por el avance del "domo de calor" que afecta a gran parte de Estados Unidos.

La costa este de Estados Unidos ya había soportado temperaturas inusualmente altas a principios de julio. FOTO: Amid Farahi/AFP (DW - ACHIVO)
La costa este de Estados Unidos ya había soportado temperaturas inusualmente altas a principios de julio. FOTO: Amid Farahi/AFP (DW - ACHIVO)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una histórica ola de calor afecta esta semana a 100 millones de personas de costa a costa en EE.UU., provocada por un domo térmico que genera récords de temperatura extrema.
  • El fenómeno avanzó desde el oeste, superando los 43 °C, hacia el este, donde Nueva York activó alertas de emergencia, 'Código Rojo' y centros de enfriamiento gratuitos.
  • Científicos asocian el evento al cambio climático y al fenómeno de El Niño, advirtiendo sobre riesgos de incendios forestales y un mayor aumento de temperaturas hasta 2027.
Resumen generado con IA

Una ola de calor sin precedentes se extendió el martes desde el oeste hasta la costa este de Estados Unidos (EEUU) y mantiene a casi 100 millones de personas bajo alertas por altas temperaturas.

El fenómeno, conocido como "domo de calor", ya ha batido récords históricos en varios estados del oeste del país. En Billings, Montana, el termómetro alcanzó 44 °C, superando la marca anterior de 42 °C. En Salt Lake City, llegó a 43 °C, por encima del máximo de 42 °C.

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Aunque el calor extremo y la humedad siguen afectando al oeste, ahora avanzan hacia la densamente poblada costa este, que ya había soportado temperaturas inusualmente altas a principios de mes.

Pico de calor está por llegar

El Servicio Meteorológico Nacional local advirtió que temperaturas superiores a lo habitual y condiciones potencialmente peligrosas habían afectado el noreste del país ayer martes. El pico del calor se prevé para este miércoles, antes de expandirse hacia la región del Atlántico medio.

Desde Richmond, en Virginia, hasta Boston, en Massachusetts, se espera que las temperaturas alcancen entre los 35 y los 38 °C, con valores máximos diarios que podrían igualar o incluso batir los récords históricos.

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Se espera un alivio hacia finales de la semana, cuando las temperaturas comiencen a descender, consignó la cadena DW, con base en agencias internacionales.

Plan de emergencia en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, activó el martes un "Código Rojo" y un "plan de emergencia por calor" en la Gran Manzana. Se espera que el índice de calor supere los 100 grados °F (38 °C) este miércoles.

"Puede que este calor no alcance los niveles que experimentamos a principios de mes, pero aun así puede ser mortal", dijo el alcalde Mamdani.

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"Si tiene aire acondicionado, enciéndalo. Si no lo tiene, diríjase a uno de los cientos de centros de enfriamiento que abrirán en toda la ciudad, visite una piscina o refrésquese en una zona de chorros de agua. Y esté pendiente de sus vecinos, especialmente de las personas mayores. Si ve a alguien en la calle que parezca estar en dificultades, llame al 311 para que podamos enviarle ayuda", detalló el alcalde

La ciudad de Nueva York habilitará cientos de centros de enfriamiento -espacios gratuitos con aire acondicionado- el martes y el miércoles.

El domingo 19 de julio, desde las 16 de Argentina, se disputará la final del Mundial 2026. El encuentro será el New York/New Jersey Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium. 

Cambio climático

Científicos del grupo World Weather Attribution divulgaron un análisis que muestra que las condiciones calurosas y húmedas durante la anterior ola de calor en la costa este -que coincidió con la celebración del 250º aniversario de Estados Unidos el 4 de julio- habrían sido "virtualmente imposibles" sin la influencia del cambio climático provocado por la actividad humana.

Los domos de calor pueden favorecer las llamadas "tormentas secas", en las que la lluvia se evapora antes de llegar al suelo. Si se producen, los rayos pueden desencadenar incendios forestales, dado que gran parte del oeste de Estados Unidos ya atraviesa una situación de sequía.

Los científicos sostienen que un fenómeno de "El Niño" de gran intensidad, actualmente en formación en el Pacífico ecuatorial, también podría contribuir a la persistencia de este domo de calor.

El calentamiento récord de las aguas del Pacífico central está desplazando las áreas de formación de tormentas tropicales, lo que altera la corriente en chorro sobre el oeste de Estados Unidos y favorece que el aire caliente quede atrapado en la región.

Los meteorólogos estadounidenses prevén que "El Niño" alcance su máxima intensidad entre octubre y diciembre, posiblemente en niveles récord, mientras que el mayor aumento de temperatura asociado al fenómeno se proyecta para 2027.

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