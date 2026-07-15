Scaloni desmintió el video viral sobre su charla con Paredes y explicó por qué escucha a sus jugadores en pleno partido

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni desmintió en rueda de prensa previa a la semifinal del Mundial 2026 un video viralizado sobre su charla con Leandro Paredes para aclarar su método de conducción.
- Las imágenes del partido ante Suiza fueron editadas con subtítulos erróneos que sugerían que el volante impuso un cambio táctico, algo que el DT negó al defender el diálogo mutuo.
- El entrenador busca bajar la tensión extrafutbolística antes del histórico cruce contra Inglaterra para enfocarse en lo deportivo y lograr la clasificación a la gran final.
En la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, Lionel Scaloni debió salir al cruce de un video que se viralizó en las redes sociales y que mostraba una conversación con Leandro Paredes durante una pausa de hidratación en el partido ante Suiza. El entrenador de la Selección argentina aclaró que la interpretación del supuesto diálogo no refleja lo que realmente ocurrió y aprovechó para destacar la importancia de mantener una comunicación permanente con los futbolistas durante los encuentros.
El episodio tuvo lugar en los cuartos de final, cuando las cámaras captaron un intercambio entre Scaloni y Paredes mientras el partido estaba detenido. Un usuario de redes sociales editó las imágenes, añadió subtítulos y una supuesta reconstrucción del diálogo mediante lectura de labios, lo que rápidamente se volvió viral.
Consultado sobre el tema en conferencia de prensa, el entrenador fue tajante. "Me lo estaban comentando. La traducción está un poco extraña, rara. Está errada porque dice que si pongo o saco a un jugador, y eso sí que no hubo", afirmó.
En la versión difundida en internet se sugería que Paredes le había manifestado que no podía controlar a dos rivales al mismo tiempo y que, a partir de ese planteo, Scaloni decidió el ingreso de Nicolás Otamendi para reforzar la defensa. Sin embargo, el DT negó que esa conversación haya transcurrido de esa manera.
Más allá de cuestionar la interpretación viral, Scaloni aprovechó para explicar cómo trabaja el cuerpo técnico durante los partidos y remarcó que escuchar a los jugadores forma parte de su metodología.
"La interacción es normal porque el que está adentro de la cancha es el jugador, no el entrenador. Y él es el que ve la dificultad. Yo lo que puedo hacer es compartir mi perspectiva y debatirlo", explicó.
"LA TRADUCCIÓN ESTÁ UN POCO EXTRAÑA, ESTÁ ERRADA". Lionel Scaloni se refirió a la charla técnica que tuvo con Paredes en el duelo ante Suiza.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026
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El técnico agregó que ese tipo de intercambios se producen habitualmente, aunque pocas veces quedan registrados por las cámaras.
"Eso se vio en cámara, pero se da siempre, en el vestuario también. Lo que pasa es que el parate se utiliza para estas cosas y ellos están abiertos para poder decir lo que quieran. Me parece algo normal. Creo que en el fútbol de ahora lo único que hace es sumar. Nosotros los escuchamos porque ellos son los que salen a jugar y tienen el temor o la confianza de ir a presionar o no. Desde mi punto de vista, debería ser lógico", sostuvo.
También habló del clásico con Inglaterra
Además de referirse al video viral, Scaloni analizó el encuentro de este miércoles frente a Inglaterra, por un lugar en la final del Mundial 2026.
El entrenador pidió separar el duelo deportivo de cualquier connotación histórica vinculada a la Guerra de Malvinas y remarcó que el partido debe entenderse únicamente desde lo futbolístico.
"Sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una etapa de nuestra historia muy triste. Es un partido de fútbol y no hay otra, mezclar las cosas sería una locura", expresó.
También recordó el histórico cruce entre ambos seleccionados en México 1986 y el inolvidable segundo gol de Diego Maradona.
"Todo el mundo recuerda el partido del Mundial 86, sobre todo el segundo gol de Maradona, que fue maravilloso y cualquier amante del fútbol lo recuerda de la mejor manera. Que fue contra Inglaterra, pero si era con otro rival, iba a ser igual de lindo. Fue muy emotivo", señaló.
Por último, Scaloni dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones en la formación inicial respecto del equipo que eliminó a Suiza. "Jugarán los que estén mejor. Necesitamos que los jugadores que nos llevaron a hacer un gran fútbol mañana se puedan mostrar y los podamos ver", concluyó.