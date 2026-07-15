Scaloni desmintió el video viral sobre su charla con Paredes y explicó por qué escucha a sus jugadores en pleno partido

"Eso se vio en cámara, pero se da siempre, en el vestuario también. Lo que pasa es que el parate se utiliza para estas cosas y ellos están abiertos para poder decir lo que quieran. Me parece algo normal. Creo que en el fútbol de ahora lo único que hace es sumar. Nosotros los escuchamos porque ellos son los que salen a jugar y tienen el temor o la confianza de ir a presionar o no. Desde mi punto de vista, debería ser lógico", sostuvo.