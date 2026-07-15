LA GACETA, en Atlanta: hijo de argentinos, Rafael esperó 24 años para vivir el clásico ante Inglaterra

Entre la marea celeste y blanca que comenzó a copar las inmediaciones del estadio donde Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en un Mundial, una historia resumió como pocas el sentimiento que despierta este clásico. Rafael nació en Estados Unidos, vive en Boston desde que tenía dos años, pero lleva a la Selección en la sangre. Sus padres son sanjuaninos y, según cuenta, nunca dejaron que se perdiera el vínculo con sus raíces.