Mundial 2026

Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección

A horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, tres videntes compartieron sus predicciones sobre el partido. Qué dijeron sobre Lionel Messi, el posible desarrollo del encuentro y las chances de la Selección de clasificar a la final.

Qué dicen los videntes sobre Lionel Messi antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra
Qué dicen los videntes sobre Lionel Messi antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra TN
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Videntes anticipan un triunfo de Argentina ante Inglaterra este miércoles en la semifinal del Mundial 2026, destacando que Messi será clave para lograr la clasificación.
  • Los tarotistas pronosticaron un partido físico y sufrido que podría definirse en el alargue, destacando que la energía actual del plantel se asemeja a la de Qatar 2022.
  • Estas predicciones alimentan la expectativa de los hinchas en redes sociales previo al histórico cruce, que definirá el pase de Argentina a una nueva final del mundo.
Resumen generado con IA

La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, en un partido que genera enorme expectativa entre los hinchas. En la previa del encuentro, distintos astrólogos, tarotistas y videntes compartieron sus pronósticos sobre cómo podría desarrollarse el cruce y cuál sería el destino del equipo de Lionel Scaloni.

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Aunque se trata de interpretaciones sin base científica, las predicciones se multiplicaron en redes sociales y programas de televisión a pocas horas de una de las semifinales más esperadas del torneo.

Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra

Una de las primeras en pronunciarse fue Aristida Genez Alcaraz, quien publicó un video en sus redes sociales en el que anticipó un partido de máxima exigencia para ambos seleccionados.

Según su lectura, "va a ser un partido sufrido y muy peleado" y advirtió que Inglaterra intentará desestabilizar al conjunto argentino. En ese sentido, sostuvo que el equipo deberá evitar caer en provocaciones, controlar el desgaste físico y mantener la calma durante todo el encuentro.

La vidente también hizo referencia a Lionel Messi y aseguró haber percibido una energía similar a la que, según ella, sintió antes de la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

"Volví a sentir la misma energía que percibí cuando anuncié la tercera estrella", afirmó, antes de concluir con un mensaje optimista: "Argentina va a sorprender al mundo. Tiene que seguir jugando unida y con el corazón".

Qué dijeron José Fuentes y el tarotista Juan de Dios

Otro de los pronósticos llegó de la mano del vidente José Fuentes, quien durante una entrevista televisiva aseguró que Messi tendrá un papel determinante en la semifinal. "La figura de Argentina, sin lugar a duda, es Leo Messi", expresó. Además, señaló que Enzo Fernández podría tener una actuación destacada frente al conjunto inglés y consideró que Julián Álvarez llega en un gran momento futbolístico.

Fuentes también opinó sobre el aspecto anímico del equipo y sostuvo que la Selección está preparada para afrontar un partido de esta magnitud. Incluso se animó a anticipar que Messi marcaría un gol frente a Inglaterra y que el plantel tendría un desenlace feliz en el campeonato.

Por su parte, el tarotista conocido como Juan de Dios describió un encuentro muy disputado tras consultar las cartas. "Nos habla de un partido nada fácil, muy ofuscado, muy enredado... un partido infartante", sostuvo. Durante su lectura mencionó conceptos como "tristeza, soledad, lágrimas y desesperación", aunque aseguró que, pese al sufrimiento, las energías terminan favoreciendo al conjunto dirigido por Scaloni.

Además, pronosticó que el partido se definiría en el alargue y que Inglaterra cometería acciones que obligarían al árbitro a intervenir. Finalmente, cerró su predicción con una frase que ilusionó a los hinchas: "Argentina se cobra nuevamente la revancha".

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