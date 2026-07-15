Copa del Mundo

¿Por qué Argentina-Inglaterra es el clásico más importante en la historia de los mundiales?

El sociólogo Pablo Alabarces, uno de los principales especialistas en fútbol e identidad de América Latina, explicó a LA GACETA por qué el duelo de esta tarde trasciende lo deportivo.

Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Argentina e Inglaterra se enfrentan hoy a las 16 en las semifinales del Mundial 2026, reanudando una histórica rivalidad futbolística y cultural cargada de simbolismo.
  • Según el sociólogo Pablo Alabarces, la rivalidad excede el conflicto de Malvinas; el fútbol argentino se fundó en espejo y oposición al estilo británico desde el siglo XIX.
  • El duelo desafía a Messi ante el legado de Maradona y ofrece a las nuevas generaciones la oportunidad de resignificar esta herencia histórica en busca de felicidad colectiva.
Resumen generado con IA

A las 16, cuando Argentina e Inglaterra salten al campo de juego para disputar las semifinales del Mundial 2026, no solo estará en juego un lugar en el partido más importante del certamen. También volverá a activarse una de las rivalidades más profundas del fútbol internacional, construida a lo largo de más de un siglo de enfrentamientos deportivos y de más de doscientos años de historia compartida.

Para el sociólogo Pablo Alabarces, considerado uno de los fundadores de la sociología del deporte en América Latina, resulta imposible separar completamente el partido de todo ese entramado cultural e histórico.

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"Es más que un partido porque arrastra dos siglos de historia, no solamente futbolera", afirmó durante una entrevista con LA GACETA. Aunque aclaró que, desde una mirada moral y política, "no debiera ser otra cosa que un partido de fútbol", reconoció que esa carga simbólica es inevitable.

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Alabarces recordó que la identidad futbolística argentina se construyó, en buena medida, en oposición al fútbol inglés. Como ejemplo mencionó que durante décadas el Día del Futbolista Argentino se celebró el 14 de julio, en homenaje al histórico gol de Ernesto Grillo frente a Inglaterra en 1953, considerado un símbolo del estilo de juego nacional. Desde hace algunos años, esa fecha pasó al 22 de junio, en recuerdo del inolvidable gol de Diego Maradona a los ingleses en México 1986.

"El fútbol argentino está organizado por la relación con Inglaterra", resumió.

Mucho antes de Malvinas

El especialista también señaló que la rivalidad excede ampliamente el conflicto bélico de 1982. Según explicó, la relación entre ambos países comenzó mucho antes, con las invasiones inglesas y el desarrollo del vínculo económico durante el siglo XIX, cuando el capital británico tuvo un papel central en la organización del modelo agroexportador argentino.

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Fue precisamente esa presencia británica la que introdujo el fútbol en el país. "Los británicos trajeron el fútbol, pero después el fútbol se volvió argentino", explicó. Y recordó cómo la histórica expresión "la nuestra", popularizada por la revista El Gráfico en la década de 1920, sintetizó la construcción de un estilo propio, pensado como una contracara del juego inglés.

"Inventamos nuestro fútbol en espejo con el inglés. Y el espejo no refleja: invierte", graficó.

captura de video captura de video

La estrategia de Scaloni

Consultado sobre las declaraciones de Lionel Scaloni, quien insistió en que el encuentro debe vivirse únicamente como un partido de fútbol, Alabarces consideró que el entrenador busca descomprimir la presión que rodea a una semifinal mundialista.

"Estoy de acuerdo con Scaloni. Con que sea una semifinal del Mundial ya tiene suficiente peso. El problema es que todo lo demás no se puede suprimir", sostuvo.

Al mismo tiempo, advirtió sobre el riesgo de transformar esa memoria histórica en discursos agresivos o xenófobos. "Una cosa es comprender la carga simbólica del partido y otra muy distinta convertirla en nacionalismo o en expresiones de odio", remarcó.

Maradona, Messi y una nueva generación

Para Alabarces, los jóvenes construyen una relación diferente con esta rivalidad, pero no están al margen de ella. Aunque muchos no vivieron la Guerra de Malvinas ni vieron jugar a Maradona, reciben ese legado a través de la escuela, la familia y la cultura popular.

"No experimentaron esos hechos, pero fueron objeto de un relato", explicó.

En ese contexto, el partido adquiere un significado especial para Lionel Messi, que disputará por primera vez un Mundial frente a Inglaterra.

"No quisiera estar en los zapatos de Messi", confesó el sociólogo. "La figura de Maradona fue muy pesada para él durante muchos años. Seguramente este partido lo tiene en la cabeza, aunque es un tipo inteligente y no creo que eso lo desborde".

La ilusión de volver a ser felices

Lejos de cualquier interpretación política, Alabarces considera que el gran valor del fútbol reside en su capacidad para generar experiencias colectivas.

"El Mundial de 2022 nos hizo inmensamente felices. Lo único que quiero es repetir esa experiencia de felicidad en comunidad", afirmó.

Y dejó una reflexión que resume el sentimiento con el que millones de argentinos vivirán esta tarde el clásico frente a Inglaterra.

"Nuestra sociedad no va a ser mejor si ganamos ni peor si perdemos. Lo que sí puede pasar es que volvamos a ser felices por un rato. Y eso, en tiempos como estos, no es poca cosa."

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