¿Por qué Argentina-Inglaterra es el clásico más importante en la historia de los mundiales?

A las 16, cuando Argentina e Inglaterra salten al campo de juego para disputar las semifinales del Mundial 2026, no solo estará en juego un lugar en el partido más importante del certamen. También volverá a activarse una de las rivalidades más profundas del fútbol internacional, construida a lo largo de más de un siglo de enfrentamientos deportivos y de más de doscientos años de historia compartida.