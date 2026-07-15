Copa del Mundo

LA GACETA, en Atlanta: máxima expectativa por Argentina-Inglaterra, en una ciudad revolucionada por la semifinal

El banderazo argentino, la caravana hacia el estadio, la reventa de entradas con valores millonarios y las últimas horas de concentración de la Selección forman parte de una previa que mantiene en vilo a la ciudad estadounidense.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina e Inglaterra juegan hoy la semifinal del Mundial 2026 en el estadio de Atlanta, EE.UU., para definir el pase a la gran final del torneo de fútbol más importante.
  • Con miles de hinchas en las calles, la previa sumó rigurosos controles del FBI y entradas de reventa que superan los 10.000 dólares ante la expectativa por ver a Lionel Messi.
  • El ganador de este clásico definirá el título mundial, mientras el partido plantea un gran desafío de seguridad al mezclar ambas hinchadas en las tribunas del estadio.
Resumen generado con IA

A pocas horas de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, la ciudad estadounidense vive una jornada atravesada por el color de las hinchadas, un imponente despliegue de seguridad y la expectativa por conocer el equipo que Lionel Scaloni pondrá en cancha.

Desde Atlanta, los enviados especiales de LA GACETA, Matías Auad y Bruno Farano, describieron una ciudad que cambió de ritmo con la llegada de miles de fanáticos. Si bien el calor de los últimos días dio un respiro, el clima no será un factor determinante: el estadio Mercedes-Benz cuenta con techo y climatización, por lo que las condiciones serán ideales para el espectáculo.

Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección

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Después del multitudinario banderazo del martes, la noche dejó bares y restaurantes colmados de argentinos en el centro de la ciudad. Alrededor de 50.000 simpatizantes albicelestes viajaron hasta Atlanta para acompañar al equipo de Scaloni. Sin embargo, durante la mañana del partido predominaban las camisetas blancas de Inglaterra, una señal de que muchos argentinos todavía se recuperaban de una larga celebración.

Un banderazo multitudinario y algunos momentos de tensión

Aunque el banderazo transcurrió mayormente en paz, también hubo algunos episodios de tensión aislados. Auad contó que la seguridad fue muy estricta y que incluso participaron agentes del FBI junto a perros entrenados para controlar mochilas y equipajes.

Argentina vs. Inglaterra: la razón por la que miles de escoceses apoyarán a la Selección en la semifinal

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Los incidentes se produjeron cuando algunos hinchas intentaron sobrepasar los límites establecidos por las autoridades en la zona del centro de Atlanta, el punto elegido para la concentración de los argentinos. Hubo forcejeos menores con personal de seguridad y algunos videos mostraron discusiones entre simpatizantes, aunque hasta el momento no se reportaron hechos de gravedad.

Para poder llegar a la final de Mundial, Scaloni explicó qué debe recuperar la selección argentina

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Para este miércoles está prevista una nueva caravana de hinchas desde ese mismo lugar hasta el estadio, un recorrido de unos 20 minutos que promete volver a teñir de celeste y blanco las calles de la ciudad.

Un operativo de seguridad sin precedentes

La organización dispuso un importante operativo para evitar inconvenientes. Más de 1.600 agentes custodiarán los accesos al estadio y ordenarán el ingreso del público.

A diferencia de otros torneos, las entradas no distinguen entre hinchas de una u otra selección, por lo que argentinos e ingleses compartirán diferentes sectores de las tribunas. El desafío estará puesto en garantizar una convivencia pacífica dentro del estadio.

captura de video captura de video

Entradas por las nubes

Si algo refleja la magnitud del partido es el precio de las entradas. En el sistema oficial de reventa de FIFA, los valores alcanzaron cifras históricas.

Las ubicaciones más económicas superaban los 3.000 dólares (más de tres millones de pesos argentinos al tipo de cambio actual), mientras que algunas plateas intermedias llegaron a ofrecerse por 10.000 dólares.

El sistema oficial no establece un tope para la reventa, por lo que el precio queda librado a la oferta y la demanda. La presencia de Lionel Messi, en el que podría ser su último Mundial, y el enorme atractivo del clásico ante Inglaterra dispararon los valores hasta convertir a esta Copa del Mundo en una de las más costosas de la historia para los espectadores.

El misterio de Scaloni

Mientras tanto, dentro de la concentración argentina reina el hermetismo habitual. Bruno Farano explicó que el plantel mantiene una rutina estricta en las horas previas a cada partido decisivo.

Los jugadores permanecen aislados -solo reciben a sus familiares después de los encuentros- y la jornada comienza con una activación física en el hotel antes del almuerzo y el traslado al estadio, previsto unas dos horas antes del inicio del partido.

Como suele ocurrir, Scaloni no confirmó la formación y las dudas continúan abiertas. Las variantes pasan por el sistema táctico -línea de tres o de cuatro defensores- y por algunos nombres del mediocampo. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lisandro Martínez y Nicolás González aparecen entre las principales incógnitas de un equipo que recién se conocerá minutos antes del calentamiento.

España también mira de reojo

La otra semifinal del Mundial también alimenta el clima de expectativa. Desde España, varios medios ya comenzaron a imaginar una posible final frente a la Argentina y no ocultaron su confianza en conquistar una segunda Copa del Mundo.

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