Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Los colectivos de Tucumán modificarán su frecuencia hoy durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) confirmaron que el servicio será normal hasta el inicio del encuentro y que, mientras dure el partido, circularán menos unidades debido a la fuerte caída de pasajeros que se registra cada vez que juega la Selección. Lo mismo sucederá con los comercios del microcentro, que alterarán sus horarios de atención.