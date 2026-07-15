Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Se espera que el país se paralice durante al menos dos horas. Habrá que tomar recaudos porque los servicios se verán alterados.

LOS HORARIOS. Algunos comercios atenderían de corrido hasta las 15 mientras que otros trabajarían en horario cortado.
LOS HORARIOS. Algunos comercios atenderían de corrido hasta las 15 mientras que otros trabajarían en horario cortado. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Aetat y la Cámara de Comercio de Tucumán modificarán hoy el servicio de colectivos y horarios comerciales por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.
  • Los colectivos circularán con menor frecuencia durante el partido por la baja demanda de pasajeros, mientras que los comercios locales atenderán de corrido o en horario cortado.
  • Tras el partido, se prevén cortes de tránsito y alteraciones en los recorridos de colectivos debido a posibles festejos si Argentina clasifica a la final del torneo.
Resumen generado con IA

Los colectivos de Tucumán modificarán su frecuencia hoy durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) confirmaron que el servicio será normal hasta el inicio del encuentro y que, mientras dure el partido, circularán menos unidades debido a la fuerte caída de pasajeros que se registra cada vez que juega la Selección. Lo mismo sucederá con los comercios del microcentro, que alterarán sus horarios de atención.

"Vamos a prestar un servicio normal como día hábil hasta las 4 de la tarde. Durante el partido habrá un servicio de emergencia, más espaciado que un día hábil normal, y luego retomaremos la actividad en forma regular", señaló el vicepresidente de Aetat, Jorge Berreta.

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Cómo funcionarán los colectivos durante el partido

Berreta indicó que la decisión se basa en la experiencia de los partidos anteriores del Mundial, cuando la demanda de pasajeros cayó de manera considerable.

"Sabemos que no hay gente, pero tenemos que prestar un servicio básico para cualquiera que quiera viajar", afirmó.

El dirigente explicó que las frecuencias serán más largas entre una unidad y otra mientras se dispute el encuentro, aunque el servicio no se interrumpirá.

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¿Cómo atenderán los comercios en el microcentro durante el partido entre Argentina-Inglaterra?

Según informó la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, algunos comercios decidieron abrir de 9 a 15 y otros, de 9 a 13 y de 18.30 a 21.30. El enfrentamiento con Inglaterra comenzará a las 16 y se extenderá, en principio, hasta las 17.30.

“Nuestra función es acompañar y coordinar aquellas acciones”, declararon las autoridades de la entidad en una publicación desde la cuenta oficial de Instagram, en donde se deja asentado que el horario de apertura como el horario de cierre de los locales dependerá exclusivamente de cada comerciante.

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Gabriela Coronel, titular de la Cámara, publicó también un comunicado esclareciendo los motivos de la decisión tomada. En su mensaje se dirigió a los trabajadores del rubro y a la comunidad desde su lugar de comerciante. “Cada decisión que tomamos desde la Cámara no nace de un escritorio; nace de escuchar, dialogar y representar la voz de quienes sostienen el comercio tucumano”, indicó.

Los festejos podrían alterar los recorridos de los colectivos por la capital

Desde Aetat advirtieron que una vez finalizado el partido podrían registrarse modificaciones en algunos recorridos debido a los operativos de tránsito y los posibles festejos si Argentina logra clasificarse a la final. "No sabemos todavía por dónde van a estar los canales de acceso ni qué arterias van a estar habilitadas después del partido", sostuvo Berreta.

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