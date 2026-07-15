Así se vive la previa de Argentina-Inglaterra en Londres: una tucumana contó cómo se palpita el partido del otro lado
Resumen para apurados
- Una tucumana radicada en Londres relató cómo se vive la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, evidenciando el contraste de pasión entre ambos países.
- En Inglaterra el ambiente es más calmado y estrictamente deportivo, a diferencia de la intensidad argentina, mientras la comunidad local organiza eventos y asados para el duelo.
- Este choque mundialista define un pase a la final y expone cómo los expatriados y las familias biculturales conviven con la rivalidad deportiva y mantienen su identidad nacional.
Mientras en Argentina las horas previas al choque ante Inglaterra se viven con una mezcla de ansiedad, historia y pasión, del otro lado del Atlántico el clima es bastante diferente. Así lo describió a LA GACETA Belén Fourmantin, una tucumana radicada en Londres desde hace casi ocho años, quien relató cómo se vive la previa de una semifinal que para los argentinos trasciende lo deportivo.
Su historia también parece salida de una película. Todo comenzó durante un vuelo entre Buenos Aires y Tucumán, donde conoció al que hoy es su marido.
"Conocí a un inglés en el avión y terminé viviendo acá. Ya tengo la hipoteca, dos niños... me falta el perro nada más", contó entre risas. Hoy es madre de dos chicos con doble nacionalidad y, como era de esperar, el partido divide aguas hasta dentro de su propia casa.
"Mi hijo ayer me dijo que quería que gane Inglaterra. Veníamos hinchando por los dos. Anoche quería Inglaterra y hoy me dijo que quiere que gane Argentina y Messi. Antes del partido veremos qué camiseta se pone", relató.
Los argentinos preparan su propia fiesta
Aunque asegura que en Inglaterra el ambiente mundialista no alcanza la intensidad que se vive en Argentina, reconoce que la comunidad argentina sí organiza grandes encuentros para seguir a la Selección. "Hay muchísimos argentinos. Los que no tienen hijos pequeños van a una fiesta enorme donde se juntan a ver el partido. Hay mucho asado y mucha movida entre argentinos", explicó.
En su caso, la semifinal tendrá un marco más familiar. "Yo lo voy a ver en mi casa con mis chicos. Además están mis papás de visita, así que intentaremos mantener un poco la calma."
Incluso contó una divertida anécdota con una vecina inglesa. "Mi vecina está preocupada de que tengamos la televisión bien sincronizada para que nadie le grite el gol antes de tiempo", comentó.
"En Inglaterra se vive como un partido de fútbol"
Belén remarcó que la enorme carga emocional que existe en Argentina no encuentra un equivalente en Inglaterra. "En Argentina es una pasión arrolladora. Acá se vive diferente", resumió. Según describió, caminando por el centro de Londres apenas encontró algunas camisetas y muy pocas vidrieras decoradas.
"Estoy en el centro de Londres y vi muy poca gente con la camiseta, pocas vidrieras decoradas. Nada que ver con el espíritu que hay en Argentina." Sin embargo, aclaró que en las afueras de la capital el ambiente cambia.
"En los pueblos y suburbios se ve mucho más. Los pubs están decorados para el Mundial y hay más chicos con la camiseta de Inglaterra."
Sin Malvinas ni política en la conversación
Consultada sobre si el enfrentamiento revive cuestiones históricas como sucede en Argentina, la tucumana fue contundente. "Acá se le baja bastante el precio comparado con cómo se vive allá. Nunca nadie me habló de Malvinas."
Según explicó, ni siquiera forma parte del imaginario cotidiano de los ingleses. "No hay plazas Malvinas ni nada parecido. No me pasó que nadie me lo nombrara."
También señaló que tanto en la prensa como en las declaraciones de jugadores y entrenadores el enfoque está puesto exclusivamente en lo deportivo. "Los escuché hablar del partido y de que querían ganar porque Argentina es una gran selección, pero nada más que un partido de fútbol. No fueron a la política ni a otra cosa."
La identidad argentina, intacta
Pese a vivir desde hace años en Inglaterra, Belén intenta transmitirles a sus hijos el vínculo con sus raíces. "Tienen camisetas de Argentina, hablamos de Messi y hasta hago que su papá inglés les lea libros sobre los próceres argentinos antes de dormir", contó entre risas.
Además, explicó que viajan con frecuencia al país. "Gracias a Dios estamos yendo dos veces por año. Ellos conocen Tucumán, Mendoza, Buenos Aires y varias provincias."
Lo que más extraña
Aunque reconoce que con el paso del tiempo fue sintiéndose cada vez más parte de Inglaterra, hay algo que sigue siendo irremplazable. "Lo que más extraño es mi familia y mis amigos."
En cuanto a la gastronomía, dice haberse acostumbrado a la enorme oferta multicultural de Londres, aunque hay una comida que sigue siendo una cuenta pendiente.
"Lo único que no consigo acá es un buen locro." Eso sí, las empanadas tucumanas tienen su lugar gracias a un emprendedor radicado en Inglaterra.
"Hay un tucumano que tiene un negocio que se llama Chango. Empezó haciendo empanadas y hoy tiene más de diez locales."
Un matrimonio dividido por 90 minutos
La gran incógnita sigue siendo cómo convivirá el matrimonio durante la semifinal. "Mi marido hincha por Inglaterra. Me parece que lo voy a mandar a ver el partido al jardín porque no podemos compartir el mismo sillón", bromeó.