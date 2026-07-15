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El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Para muchos no es solo tela; es un pedazo de historia viva. La camiseta azul que Diego Armando Maradona vistió en el segundo tiempo contra Inglaterra, durante los cuartos de final del Mundial de México 1986, es posiblemente el objeto deportivo más codiciado del planeta.

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona refundó el fútbol?
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En 2022, la histórica camiseta azul que usó Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 se subastó en Londres por 9,3 millones de dólares por su valor histórico.
  • Tras ser intercambiada con el inglés Steve Hodge y preservada décadas, la prenda improvisada con urgencia en 1986 fue validada científicamente pese a las dudas familiares.
  • El histórico objeto deportivo, adquirido por un comprador del Golfo Pérsico, se exhibe hoy en el Museo del Deporte de Qatar, consolidando su estatus de reliquia global eterna.
Resumen generado con IA

En aquellos históricos 45 minutos, ese trozo de nylon azul brilló bajo el sol del Estadio Azteca para dar vida a dos obras de arte contradictorias y eternas: la picardía absoluta de "La Mano de Dios" y la genialidad poética del "Gol del Siglo".

Pero ¿cómo una camiseta improvisada a última hora terminó convertida en una reliquia valorada en millones de dólares? ¿Y dónde descansa hoy?

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La insólita historia de una camiseta de emergencia

La génesis de esta casaca es tan mítica como los goles que se marcaron con ella. Para los cuartos de final, Argentina debía jugar con su camiseta alternativa. Sin embargo, el director técnico Carlos Bilardo consideraba que las camisetas azules oficiales de la marca Le Coq Sportif eran demasiado pesadas para soportar el sofocante calor y la altura de la Ciudad de México.

Ante la negativa de la marca de proveer una versión calada a tiempo, Bilardo envió a un empleado de la delegación a recorrer las tiendas de deportes de la capital mexicana. Encontraron dos opciones de camisetas azules ligeras. La leyenda cuenta que Maradona entró en la oficina, vio una de ellas y sentenció: "Qué linda esta camiseta. Con esta le ganamos a Inglaterra".

A contrarreloj, un grupo de costureras del club América de México cosió de urgencia unos rústicos escudos de la AFA (que no eran los oficiales) y planchó números de color gris brillante, típicamente usados en el fútbol americano, sobre la espalda de las prendas. Con ese uniforme de emergencia, Diego saltó a la gloria.

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El intercambio de camisetas: El tesoro de un inglés

Al finalizar el encuentro que consagró a la Argentina con un 2-1, el mediocampista de la selección de Inglaterra, Steve Hodge, tuvo la astucia de pedirle la camiseta al "Diez" en el túnel de vestuarios.

Durante 36 años, la camiseta permaneció en territorio británico. Primero, Hodge la resguardó en un banco, y a partir del año 2002, decidió cederla en calidad de préstamo al Museo Nacional del Fútbol en Manchester para que los fanáticos pudieran apreciarla. Aunque durante décadas el exfutbolista inglés repitió que la camiseta "no estaba a la venta", en la primavera de 2022 el panorama cambió radicalmente.

La subasta récord: los millones que vale la reliquia

En mayo de 2022, la prestigiosa casa de subastas Sotheby's de Londres anunció que pondría la camiseta a la venta. La noticia desató un sismo emocional en Argentina. Se inició una campaña de último minuto liderada por coleccionistas argentinos y la propia AFA para intentar "repatriar" la prenda, llegando a ofertar la imponente cifra de 5,5 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, en los últimos cinco minutos de la subasta, las ofertas se dispararon. El martillo cayó con una cifra histórica: 7.142.500 libras esterlinas (aproximadamente 9,3 millones de dólares al cambio de ese momento), estableciendo en su día el récord absoluto para un artículo de memorabilia deportiva.

¿Dónde está la camiseta hoy?

Aunque el comprador final de la subasta se mantuvo de forma "anónima" bajo el amparo de Sotheby's, los reportes oficiales de la casa de subastas y la prensa especializada confirmaron que el tesoro fue adquirido por un emisario del Golfo Pérsico.

Hoy en día, la camiseta azul no está guardada en una bóveda privada inaccesible. El comprador cedió la pieza al 3-2-1 Olympic and Sports Museum (Museo del Deporte de Qatar), ubicado en el recinto del Estadio Internacional Khalifa en Doha.

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Allí se exhibe con honores junto a grandes hitos de la historia del deporte mundial. Aunque geográficamente se encuentra lejos de las calles argentinas que la vieron nacer como mito, su leyenda sigue intacta y protegida para la posteridad.

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

La polémica de las dos camisetas: Durante la subasta de 2022 surgió una controversia familiar. Dalma Maradona y Claudia Villafañe afirmaron públicamente que la camiseta en posesión de Hodge era la del primer tiempo (donde no se anotaron goles) y no la del segundo. Sin embargo, Sotheby's recurrió a tecnología de photo-matching de última generación, cotejando de forma científica los detalles de los hilos, las costuras del escudo y las imperfecciones de los números con las fotos en alta resolución de los festejos de los goles, certificando con total seguridad que es la del segundo tiempo, la de los momentos cumbres de la historia del fútbol.


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