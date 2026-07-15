El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

La polémica de las dos camisetas: Durante la subasta de 2022 surgió una controversia familiar. Dalma Maradona y Claudia Villafañe afirmaron públicamente que la camiseta en posesión de Hodge era la del primer tiempo (donde no se anotaron goles) y no la del segundo. Sin embargo, Sotheby's recurrió a tecnología de photo-matching de última generación, cotejando de forma científica los detalles de los hilos, las costuras del escudo y las imperfecciones de los números con las fotos en alta resolución de los festejos de los goles, certificando con total seguridad que es la del segundo tiempo, la de los momentos cumbres de la historia del fútbol.