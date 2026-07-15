Argentina puso todo ante Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026

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¡FINAL DEL PARTIDO! ¡ARGENTINA A LA FINAL!
50' ST: cambios en Inglaterra
Ingresan Marcus Rashford e Ivan Toney. Se retiran John Stones y Djed Spence.
49' ST: amonestado en Argentina
Rodrigo De Paul vio la amarilla.
47' ST: GOL ARGENTINO
Lautaro Martínez da vuelta el clásico.
45' ST: cambio en Inglaterra y se jugarán nueve minutos más.
40' ST: GOL ARGENTINO
Enzo Fernández desde afuera del área empata el partido.
36' ST: cambios en Inglaterra
Ingresan Nico O´Reilly y Dan Burn, se retiran Reece James y Declan Rice.
35' ST: agota los cambios Argentina
Ingresa Lautaro Martínez, se va Nicolás Tagliafico.
30' ST: pelota al palo y se salva Inglaterra
Mac Allister cabeceó un gran centro de De Paul y Argentina estuvo al borde del empate.
27' ST: cambios en Argentina
Ingresan Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi. Se retiran Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.
27' ST: cambio en Inglaterra
Ingresa Ezri Konsa, se retira Anthony Gordon.
23' ST: atajadón de Pickford a Nico González
El arquero inglés mantiene la ventaja de su equipo justo antes de la pausa de hidratación.
19' ST: cambio en Argentina
Ingresa Nicolás González, se retira Leandro Paredes.
9' ST: gol de Inglaterra
Anthony Gordon pone el 1-0 para los ingleses.
5' ST: amonestado en Argentina
Cristian "Cuti" Romero tuvo que frenar a Bellingham y vio la amarilla. Los dos centrales argentinos están amonestados.
2' ST: Argentina estuvo cerca
Julián Álvarez remató fuerte abajo pero Jordan Pickford respondió y salvó a los ingleses.
Comenzó el segundo tiempo
Argentina 0 - Inglaterra 0
Final del primer tiempo
Elliot Anderson y Lisandro Martínez vieron la amarilla. Prácticamente no hubo jugadas de peligro en un partido que se juega con pierna fuerte y el cuchillo entre los dientes.
Argentina 0 - Inglaterra 0.
41' PT: amonestado en Argentina
Se venía Inglaterra peligrosamente para la contra y Lisandro Martínez tuvo que parar a Rice. "Licha" se ganó la amarilla.
36' PT: amonestado en Inglaterra
Messi se sacó tres hombres de encima y consiguió que Elliot Anderson vea la amarilla.
30' PT: el duelo se juega con muchísima tensión
Prácticamente no hubo jugadas de peligro.
La piel de gallina: así cantaron los jugadores el himno nacional
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23' PT: pausa de hidratación
14' PT: el partido se juega con dientes apretados
Tanto argentinos como ingleses meten pierna fuerte en el primer cuarto de hora.
Comenzó el partido
Argentina e Inglaterra ya juegan por un lugar en la final del mundo.
Suenan los himnos en Atlanta
Argentina ya se mueve en el césped de Atlanta
#FIFAWorldCup— Selección Argentina (@Argentina) July 15, 2026
Entrada en calor Albiceleste.
¡En 25 minutos comienza a rodar la pelota! #TodosJuntos pic.twitter.com/gloqKDq7cU
Ambos equipos entran en calor en el campo de juego
Así forma Argentina
#FIFAWorldCup— Selección Argentina (@Argentina) July 15, 2026
¡Once inicial confirmado!
Así formará #Argentina para el duelo ante #Inglaterra
#TodosJuntos. Detrás de una pelota, detrás de un sueño, detrás de nuestra bandera pic.twitter.com/sv3PLv1YgQ
Así forma Inglaterra
Ready for Argentina! pic.twitter.com/5fSh9K1tir— England (@England) July 15, 2026
Los ingleses pisan el campo de juego
Stepping foot pitchside pic.twitter.com/jwd8rCyazg— England (@England) July 15, 2026
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Dónde ver el partido
DSports (Latinoamérica) / TV Pública, Telefe, DSports, Disney+ y Paramount (Argentina)
¿Cómo llega Argentina?
Argentina llega a las semifinales tras superar varias situaciones adversas en los playoffs, mostrando una notable capacidad de resiliencia y carácter competitivo. El equipo nacional, dirigido por Lionel Scaloni, inició su camino con una fase de grupos impecable en la que sumó tres victorias: 3-0 sobre Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 frente a Jordania. Sin embargo, en los cruces de eliminación directa el recorrido se tornó mucho más exigente.
En dieciseisavos, Cabo Verde obligó a Argentina a disputar un alargue para imponerse por 3-2. Luego, en octavos de final, la Selección protagonizó una remontada histórica ante Egipto, revirtiendo un 0-2 para imponerse 3-2 en los minutos finales. Finalmente, en cuartos de final, superó a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario, sellando su pase a semifinales por tercera vez en las últimas cuatro Copas del Mundo.
¿Cómo llega Inglaterra?
Inglaterra vuelve a una semifinal de la Copa del Mundo después de ocho años y lo hace manteniéndose invicta en el torneo. El equipo dirigido por Thomas Tuchel inició su recorrido con un contundente 4-2 ante Croacia, empató sin goles frente a Ghana y cerró la fase de grupos con un 2-0 sobre Panamá, asegurando el primer puesto de su zona.
En los cruces de eliminación directa, Inglaterra superó 2-1 a RD Congo en un partido muy disputado, venció 3-2 a México en un encuentro vibrante en el Estadio Azteca y derrotó 2-1 a Noruega en tiempo suplementario.
Probables formaciones
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
El historial de Argentina vs. Inglaterra en Mundiales
Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962
Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966
Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986
Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998 (Argentina avanzó por penales)
Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002
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Lo que tenés que saber
La Selección Argentina e Inglaterra jugarán este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni va por un lugar en la final en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años, contra uno de sus rivales históricos. En la final espera España, que venció 2 a 0 a Francia en Dallas. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.