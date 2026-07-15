En Vivo Mundial 2026

Argentina puso todo ante Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026

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@AFASelección

En Atlanta, argentinos e ingleses se miden en la segunda semifinal.

Hace 16 Min
18:16 hs

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El "Toro" ingresó faltando pocos minutos y terminó definiendo de cabeza en el descuento para poner el 2 a 1.

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El equipo de Scaloni se metió en la gran final del Mundial 2026.

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18:02 hs

¡FINAL DEL PARTIDO! ¡ARGENTINA A LA FINAL!

17:56 hs

50' ST: cambios en Inglaterra

Ingresan Marcus Rashford e Ivan Toney. Se retiran John Stones y Djed Spence.

17:55 hs

49' ST: amonestado en Argentina

Rodrigo De Paul vio la amarilla.

17:54 hs

47' ST: GOL ARGENTINO

Lautaro Martínez da vuelta el clásico.

17:53 hs

45' ST: cambio en Inglaterra y se jugarán nueve minutos más.

17:47 hs

40' ST: GOL ARGENTINO

Enzo Fernández desde afuera del área empata el partido.

17:43 hs

36' ST: cambios en Inglaterra

Ingresan Nico O´Reilly y Dan Burn, se retiran Reece James y Declan Rice.

17:41 hs

35' ST: agota los cambios Argentina

Ingresa Lautaro Martínez, se va Nicolás Tagliafico.

17:37 hs

30' ST: pelota al palo y se salva Inglaterra

Mac Allister cabeceó un gran centro de De Paul y Argentina estuvo al borde del empate.

17:34 hs

27' ST: cambios en Argentina

Ingresan Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi. Se retiran Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

17:34 hs

27' ST: cambio en Inglaterra

Ingresa Ezri Konsa, se retira Anthony Gordon.

17:30 hs

23' ST: atajadón de Pickford a Nico González

El arquero inglés mantiene la ventaja de su equipo justo antes de la pausa de hidratación.

17:25 hs

19' ST: cambio en Argentina

Ingresa Nicolás González, se retira Leandro Paredes.

17:16 hs

9' ST: gol de Inglaterra

Anthony Gordon pone el 1-0 para los ingleses.

17:12 hs

5' ST: amonestado en Argentina

Cristian "Cuti" Romero tuvo que frenar a Bellingham y vio la amarilla. Los dos centrales argentinos están amonestados.

17:08 hs

2' ST: Argentina estuvo cerca

Julián Álvarez remató fuerte abajo pero Jordan Pickford respondió y salvó a los ingleses.

17:05 hs

Comenzó el segundo tiempo

Argentina 0 - Inglaterra 0

16:49 hs

Final del primer tiempo

Elliot Anderson y Lisandro Martínez vieron la amarilla. Prácticamente no hubo jugadas de peligro en un partido que se juega con pierna fuerte y el cuchillo entre los dientes.

Argentina 0 - Inglaterra 0.

16:42 hs

41' PT: amonestado en Argentina

Se venía Inglaterra peligrosamente para la contra y Lisandro Martínez tuvo que parar a Rice. "Licha" se ganó la amarilla.

16:37 hs

36' PT: amonestado en Inglaterra

Messi se sacó tres hombres de encima y consiguió que Elliot Anderson vea la amarilla.

16:31 hs

30' PT: el duelo se juega con muchísima tensión

Prácticamente no hubo jugadas de peligro.

16:28 hs

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La Selección enfrenta a Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

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16:25 hs

23' PT: pausa de hidratación

16:14 hs

14' PT: el partido se juega con dientes apretados

Tanto argentinos como ingleses meten pierna fuerte en el primer cuarto de hora.

16:00 hs

Comenzó el partido

Argentina e Inglaterra ya juegan por un lugar en la final del mundo.

15:53 hs

Suenan los himnos en Atlanta

15:36 hs

Argentina ya se mueve en el césped de Atlanta

15:30 hs

Ambos equipos entran en calor en el campo de juego

15:27 hs

Así forma Argentina

15:24 hs

Así forma Inglaterra

15:15 hs

Los ingleses pisan el campo de juego

14:40 hs

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08:54 hs

Dónde ver el partido

DSports (Latinoamérica) / TV Pública, Telefe, DSports, Disney+ y Paramount (Argentina)

08:53 hs

¿Cómo llega Argentina?

Argentina llega a las semifinales tras superar varias situaciones adversas en los playoffs, mostrando una notable capacidad de resiliencia y carácter competitivo. El equipo nacional, dirigido por Lionel Scaloni, inició su camino con una fase de grupos impecable en la que sumó tres victorias: 3-0 sobre Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 frente a Jordania. Sin embargo, en los cruces de eliminación directa el recorrido se tornó mucho más exigente.

En dieciseisavos, Cabo Verde obligó a Argentina a disputar un alargue para imponerse por 3-2. Luego, en octavos de final, la Selección protagonizó una remontada histórica ante Egipto, revirtiendo un 0-2 para imponerse 3-2 en los minutos finales. Finalmente, en cuartos de final, superó a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario, sellando su pase a semifinales por tercera vez en las últimas cuatro Copas del Mundo.

08:53 hs

¿Cómo llega Inglaterra?

Inglaterra vuelve a una semifinal de la Copa del Mundo después de ocho años y lo hace manteniéndose invicta en el torneo. El equipo dirigido por Thomas Tuchel inició su recorrido con un contundente 4-2 ante Croacia, empató sin goles frente a Ghana y cerró la fase de grupos con un 2-0 sobre Panamá, asegurando el primer puesto de su zona.

En los cruces de eliminación directa, Inglaterra superó 2-1 a RD Congo en un partido muy disputado, venció 3-2 a México en un encuentro vibrante en el Estadio Azteca y derrotó 2-1 a Noruega en tiempo suplementario.

08:53 hs

Probables formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

08:51 hs

El historial de Argentina vs. Inglaterra en Mundiales

Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962

Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966

Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986

Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998 (Argentina avanzó por penales)

Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002

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Lo que tenés que saber

La Selección Argentina e Inglaterra jugarán este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni va por un lugar en la final en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años, contra uno de sus rivales históricos. En la final espera España, que venció 2 a 0 a Francia en Dallas. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

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