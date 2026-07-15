Argentina jugará la final del Mundial 2026: así fue su recorrido hasta enfrentar a España

Resumen para apurados
- La Selección Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra y jugará contra España el 19 de julio en Nueva York para defender su título de campeón.
- El equipo de Lionel Scaloni logró un andar invicto liderado por Lionel Messi, superando una fase de grupos perfecta y eliminatorias dramáticas con remontadas históricas.
- El partido ante España representa la oportunidad de lograr el bicampeonato consecutivo y sumar la cuarta estrella, consolidando una era dorada en el fútbol mundial.
La selección argentina volvió a escribir una página grande de su historia. Después de eliminar a Inglaterra con una remontada inolvidable, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasificó a la final del Mundial 2026 y buscará el bicampeonato consecutivo el próximo domingo 19 de julio, desde las 16, cuando contra España en el New York New Jersey Stadium.
El recorrido hasta la definición combinó momentos de autoridad futbolística con partidos cargados de suspenso, en un torneo en el que Lionel Messi volvió a convertirse en el gran protagonista.
El debut llegó el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City con una contundente goleada por 3-0 sobre Argelia. Messi firmó los tres goles del encuentro y alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos. El capitán abrió el marcador con un remate desde fuera del área, aprovechó luego un error del arquero Luca Zidane y completó el triplete con un disparo cruzado.
Seis días más tarde, Argentina venció 2-0 a Austria en el AT&T Stadium de Arlington y aseguró su clasificación a la siguiente ronda. Aunque falló un penal en el primer tiempo, Messi marcó los dos goles del triunfo y quedó como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 18 conquistas.
La fase de grupos terminó con otra victoria. El 27 de junio, la "Albiceleste" derrotó 3-1 a Jordania y cerró el Grupo J con puntaje ideal. Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez marcaron los primeros goles, mientras que Messi, ingresando desde el banco, selló el resultado con un tiro libre que lo convirtió en el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de una Copa del Mundo.
La etapa eliminatoria elevó la exigencia. El 3 de julio, en Miami, Argentina necesitó el tiempo suplementario para superar por 3-2 a Cabo Verde. Messi abrió el marcador, pero el conjunto africano igualó dos veces y llevó el encuentro al alargue. Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja al equipo de Scaloni, aunque Sidny Lopes Cabral empató otra vez. Finalmente, un cabezazo de Cristian Romero terminó en un gol en contra de Diney Borges que le dio la clasificación.
Cuatro días después llegó una de las noches más dramáticas del campeonato. En Atlanta, Argentina parecía despedirse frente a Egipto, que ganaba 2-0 hasta los 79 minutos. Cristian Romero descontó de cabeza tras un centro de Messi, el propio capitán empató con una volea que pegó en el travesaño y Enzo Fernández completó la remontada en tiempo de descuento para sellar un inolvidable 3-2.
Los cuartos de final tampoco fueron sencillos. En Kansas City, Alexis Mac Allister adelantó a Argentina frente a Suiza, pero Dan Ndoye igualó el encuentro. Con un hombre más tras la expulsión de Breel Embolo, el seleccionado argentino recién pudo resolver el partido en el tiempo suplementario gracias a un espectacular remate de Julián Álvarez y un tanto de Lautaro Martínez para el definitivo 3-1.
La semifinal frente a Inglaterra terminó de consolidar el carácter del equipo. Anthony Gordon adelantó a los europeos cuando Argentina atravesaba su mejor momento y parecía complicar el sueño "albiceleste". Sin embargo, otra vez apareció la reacción. Enzo Fernández empató con un potente remate a los 84 minutos y, ya en tiempo de descuento, Lautaro Martínez aprovechó otra asistencia de Messi para marcar el 2-1 definitivo.
Con siete partidos disputados, Argentina llega a la final con un balance de siete victorias, 19 goles convertidos y una mezcla de autoridad y resiliencia que volvió a colocarla entre las dos mejores selecciones del mundo. Del dominio en la fase de grupos a las remontadas en los cruces decisivos, el equipo de Scaloni demostró que sabe ganar de distintas maneras. El último paso será el más importante: intentar derrotar a España para defender el título mundial y sumar la cuarta estrella de su historia.