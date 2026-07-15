Argentina jugará la final del Mundial 2026: así fue su recorrido hasta enfrentar a España

Con siete partidos disputados, Argentina llega a la final con un balance de siete victorias, 19 goles convertidos y una mezcla de autoridad y resiliencia que volvió a colocarla entre las dos mejores selecciones del mundo. Del dominio en la fase de grupos a las remontadas en los cruces decisivos, el equipo de Scaloni demostró que sabe ganar de distintas maneras. El último paso será el más importante: intentar derrotar a España para defender el título mundial y sumar la cuarta estrella de su historia.