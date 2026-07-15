Final del Mundial 2026: día, horario y dónde juegan Argentina y España

Ya en tiempo de descuento llegó el golpe definitivo. Lionel Messi asistió con precisión a Lautaro Martínez, quien conectó de cabeza para sellar el 2 a 1 y desatar el festejo argentino en Atlanta. El delantero del Inter volvió a responder en un momento decisivo y le dio a la Selección el pase a una nueva final mundialista.