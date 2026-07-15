Mundial 2026

Final del Mundial 2026: día, horario y dónde juegan Argentina y España

La Selección de Lionel Scaloni dio vuelta un partido dramático en Atlanta y se impuso con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El domingo buscará defender el título mundial ante España.

Final del Mundial 2026: día, horario y dónde juegan Argentina y España
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina venció 2-1 a Inglaterra en Atlanta y jugará la final del Mundial 2026 ante España el domingo 19 de julio, buscando revalidar su título obtenido en Qatar 2022.
  • Tras comenzar perdiendo, el equipo de Scaloni revirtió el partido con goles de Fernández y Martínez. Por su parte, España clasificó a la final tras vencer por 2-0 a Francia.
  • El partido definirá si la Albiceleste logra el bicampeonato para consolidar su hegemonía mundial, o si España consigue su segundo título tras el obtenido en Sudáfrica 2010.
Resumen generado con IA

La Selección Argentina volvió a escribir una página histórica. En un partido cargado de tensión y emoción, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y se clasificó a la gran final, donde buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 frente a España.

El encuentro, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, comenzó con un trámite parejo y de mucha intensidad. Ambos equipos generaron situaciones de peligro, aunque el primer tiempo terminó sin goles gracias a las intervenciones de los arqueros y la firmeza defensiva de ambos seleccionados.

En el complemento, Inglaterra golpeó primero. Anthony Gordon abrió el marcador a los 55 minutos y puso en aprietos al campeón del mundo, que durante varios pasajes del segundo tiempo encontró dificultades para vulnerar la defensa británica.

Sin embargo, cuando el partido parecía escaparse, apareció el carácter de la Albiceleste. A los 85 minutos, Enzo Fernández sacó un potente remate desde afuera del área para establecer el empate y devolverle la esperanza al conjunto argentino.

Ya en tiempo de descuento llegó el golpe definitivo. Lionel Messi asistió con precisión a Lautaro Martínez, quien conectó de cabeza para sellar el 2 a 1 y desatar el festejo argentino en Atlanta. El delantero del Inter volvió a responder en un momento decisivo y le dio a la Selección el pase a una nueva final mundialista.

Con esta victoria, Argentina alcanzó su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo y tendrá la posibilidad de conquistar el bicampeonato. Del otro lado estará España, que el martes eliminó a Francia por 2 a 0 y se aseguró un lugar en la definición del certamen.

El partido decisivo del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 16 horas. Enfrentará a dos de las selecciones que mejor fútbol mostraron a lo largo del torneo. Argentina buscará sumar una nueva estrella y ratificar su dominio en el fútbol mundial, mientras que España intentará recuperar el título que obtuvo por única vez en Sudáfrica 2010.

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