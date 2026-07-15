Argentina reaccionó, dio vuelta un partidazo contra Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026

El gol que debía acercar a Inglaterra a la final terminó empujándola hacia atrás, y el gol que podía sacar a Argentina del Mundial terminó empujándola hacia adelante. Tal vez allí, en esa contradicción, esté la mejor explicación de una semifinal extraordinaria que regalaron dos equipazos. Porque cuando Anthony Gordon apareció a espaldas de Nahuel Molina y marcó el 1 a 0, Argentina quedó contra las cuerdas. Estaba perdiendo, tenía menos de 40 minutos por delante y del otro lado estaba Inglaterra. Entonces hizo lo que hacen los equipos que todavía tienen algo adentro que no se puede dibujar en una pizarra. Se rebeló.