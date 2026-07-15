Copa del Mundo

VIDEO: así fue el golazo de Enzo Fernández para empatarle a Inglaterra

El ex River sacó un bombazo desde afuera del área para vencer a un Pickford que hasta ese momento se mostraba invencible.

SALVADOR. Enzo Fernández venció a Pickford y rescató a la Selección.
SALVADOR. Enzo Fernández venció a Pickford y rescató a la Selección. @AFASelección
Hace 5 Min

Cuando todo pintaba oscuro y faltaban cinco minutos para el final, Enzo Fernández apareció para rescatar a la Selección, tras la asistencia de Messi. Así, abrieron el camino para el triunfo argentino ante Inglaterra para meterse en la final del Mundial 2026.

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