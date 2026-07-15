VIDEO: así fue el golazo de Enzo Fernández para empatarle a Inglaterra

Cuando todo pintaba oscuro y faltaban cinco minutos para el final, Enzo Fernández apareció para rescatar a la Selección, tras la asistencia de Messi. Así, abrieron el camino para el triunfo argentino ante Inglaterra para meterse en la final del Mundial 2026.
¡SÍ, ENZO SÍ! GOOOOOOOOOOOL ARGENTINO— DSPORTS (@DSports) July 15, 2026
Tremendo remate de Enzo Fernández para que la Selección se lo empate 1-1 a Inglaterra en el final del partido. pic.twitter.com/0vXnBSoGrT
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