Javier Milei celebró el triunfo de Argentina y el pase a la final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei celebró en redes el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer este miércoles a Inglaterra en semis para defender su título.
- El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni revirtió el partido con goles agónicos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, logrando la clasificación en un final de alta intensidad.
- La Albiceleste buscará revalidar su título este domingo frente a España en la gran final, un duelo clave que definirá al nuevo campeón y el impacto deportivo del país.
La Selección argentina volvió a dar una muestra de carácter y se clasificó a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra en un partido de alta intensidad. Luego de la victoria, el presidente Javier Milei celebró el triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni con un breve mensaje en sus redes sociales.
"Vamos Argentina carajo", escribió el mandatario en su cuenta de X, minutos después de que concluyera el encuentro que depositó a la Albiceleste en una nueva definición por el título.
La reacción de Javier Milei tras la clasificación de Argentina
El mensaje del Presidente se sumó a las miles de expresiones de festejo de los hinchas argentinos, que celebraron una nueva actuación del seleccionado nacional en la Copa del Mundo.
La victoria tuvo un desenlace emocionante. Después de un partido muy disputado, el equipo de Scaloni reaccionó en el tramo final y revirtió el resultado en apenas siete minutos, con un golazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo adicionado.
Cuándo juega Argentina contra España por la final del Mundial 2026
La Selección argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo a las 16, cuando enfrente a España en busca de defender el título y conquistar una nueva estrella.