España venció a Bélgica y será rival de Francia en la semifinal del Mundial

Courtois, entre lágrimas: una lesión que cambió el destino de Bélgica en el Mundial
El arquero belga debió salir por una lesión muscular cuando el partido estaba igualado ante España y su reemplazante cometió el error que terminó en la eliminación.Ver más
Suiza llega con una baja clave y el respeto intacto antes de enfrentar a Argentina
Su entrenador confirmó que Johan Manzambi no jugará los cuartos de final del Mundial 2026 y destacó la intensidad, la astucia y la jerarquía de la Selección de Scaloni.Ver más
Final del partido
España 2 - Bélgica 1
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43' ST: Gol de España
Otra vez Mikel Merino salva a España. El jugador del Arsenal aprovechó el rebote del arquero suplente belga y puso el 2-1.
41' ST: cambio en España
Ingresa Mikel Merino, se retira Dani Olmo.
40' ST: cambio en Bélgica
Ingresa Alexis Saelemaekers, se retira Kevin De Bruyne.
34' ST: cambio en España
Ingresa Nico Williams, se retira Mikel Oyarzabal.
25' ST: otra mala noticia para Bélgica
Se retira lesionado Thibaut Courtois, ingresa Senne Lammens.
Suiza: el partido que puede confirmar a la selección argentina como gran candidata al título
Las Copas del Mundo suelen tener un juego que marca el punto de quiebre de los campeones. Italia en 2006, España en 2010 y la “Scaloneta” en Qatar encontraron el suyo.Ver más
22' ST: segunda pausa de hidratación
España presiona y es ligeramente superior, pero Bélgica ya demostró que puede lastimar de contraataque.
España 1 - Bélgica 1
15' ST: cambios en Bélgica
Ingresan Lukaku, Witsel y Seys, se retiran Trossard, De Cuyper y Vanaken.
10' ST: cambios en España
Ingresan Pedri y Ferran Torres, se retiran Fabián Ruiz y Álex Baena.
Comenzó el segundo tiempo
España 1 - Bélgica 1
Final del primer tiempo
España 1 - Bélgica 1
40' PT: Gol de Bélgica
Charles De Ketelaere iguala el partido en unos de los primeros ataques de Bélgica.
España 1- Bélgica 1.
29' PT: Gol de España
Cuando parecía que no pasaba nada, una buena jugada colectiva por la derecha terminó con Dani Olmo rematando, Thibaut Courtois dando rebote y Fabián Ruiz convirtiendo el 1-0 para España.
23' PT:
Primera pausa de hidratación. El partido es parejo; todavía no hubo situaciones de peligro.
España 0 - Bélgica 0
16' PT:
Bélgica espera e intenta salir de contra; España tiene más la pelota pero le falta subir una marcha. No pasa zozobras el equipo belga por el momento.
Comenzó el partido
España y Bélgica buscan su lugar en las semifinales.
Mala noticia para Bélgica
Increíblemente, en el calentamiento previo se lesionó Youri Tielemans, capitán belga y uno de los mejores jugadores de su equipo en lo que va del torneo. Nicolas Raskin ingresa al once titular en su lugar.
Así forma Bélgica
Este es el once de Rudi Garcia para jugar contra España: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Hans Vanaken, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere y Jérémy Doku.
Un "español" que juega para Bélgica
El morbo del partido de hoy también pasará por los pies de Matías Fernández-Pardo, el delantero de 21 años del Lille que viste la camiseta de Bélgica tras haber rechazado cuatro convocatorias de las juveniles de España. Nacido en Bruselas de padre español y madre italiana, el atacante llegó a tener habilitado su pasaporte deportivo para jugar con "La Roja", pero esquivó los llamados y finalmente optó por los "Diablos Rojos" apenas semanas antes del Mundial, convencido por el DT Rudi García bajo el argumento de que su "mentalidad es más belga". Tras sumar minutos ante Egipto en la fase de grupos, el juvenil selló por reglamento su renuncia definitiva a España y hoy, esperando su chance en el banco de suplentes en Los Ángeles, buscará ser el revulsivo letal que elimine a la selección que tanto insistió por tenerlo.
Así forma España
A por todas con vosotros.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/g5HeA3H5x9— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 10, 2026
40 años después, España va por la revancha
España busca saldar una deuda histórica ante Bélgica. En México 1986 los belgas eliminaron a los ibéricos y avanzaron a semifinales por penales (5-4) tras empatar 1-1, en un cruce que marcó a toda una generación de españoles. Aunque en Copas del Mundo el historial está empatado con un triunfo por bando, el combinado español llega al duelo con la confianza de no haber perdido contra los "Diablos Rojos" desde aquel lejano día en Puebla, acumulando un invicto reciente de ocho partidos con cinco victorias consecutivas. ¿Podrá España desquitarse o Bélgica repetirá la hazaña de hace cuatro décadas?
Ambos equipos ya calientan en el campo de juego
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El imponente estadio de Los Ángeles será el escenario donde España y Bélgica dirimirán un lugar en las semifinales del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente parte como favorito, pero los de Rudi García llegan en su mejor momento tras la goleada 4-1 sobre Estados Unidos.