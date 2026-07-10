España venció a Bélgica y será rival de Francia en la semifinal del Mundial

15:35 hs

Un "español" que juega para Bélgica

El morbo del partido de hoy también pasará por los pies de Matías Fernández-Pardo, el delantero de 21 años del Lille que viste la camiseta de Bélgica tras haber rechazado cuatro convocatorias de las juveniles de España. Nacido en Bruselas de padre español y madre italiana, el atacante llegó a tener habilitado su pasaporte deportivo para jugar con "La Roja", pero esquivó los llamados y finalmente optó por los "Diablos Rojos" apenas semanas antes del Mundial, convencido por el DT Rudi García bajo el argumento de que su "mentalidad es más belga". Tras sumar minutos ante Egipto en la fase de grupos, el juvenil selló por reglamento su renuncia definitiva a España y hoy, esperando su chance en el banco de suplentes en Los Ángeles, buscará ser el revulsivo letal que elimine a la selección que tanto insistió por tenerlo.