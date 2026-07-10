Copa del Mundo

Qué predijeron cinco inteligencias artificiales sobre la final del Mundial 2026

ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot y Perplexity proyectaron a los posibles dos mejores equipos de la Copa del Mundo.

IMAGEN ILUSTRATIVA
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Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Cinco modelos de IA predijeron durante el Mundial 2026 que Argentina jugará la final contra Francia o España por su solidez estadística y su rendimiento reciente.
  • ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot y Perplexity evaluaron estadísticas y el cuadro de cruces del torneo para proyectar de forma coincidente a los dos finalistas del Mundial.
  • Pese a factores impredecibles como lesiones, este consenso tecnológico consolida a Argentina y Francia como los grandes favoritos lógicos para definir el título mundial.
Resumen generado con IA

A medida que el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, el debate sobre quiénes protagonizarán la gran final ya no se limita a los análisis futbolísticos o las casas de apuestas. También llegó a las plataformas de inteligencia artificial, que fueron consultadas para proyectar cuáles serían los dos seleccionados que definirán el título.

Cinco de los modelos de IA más utilizados del mundo recibieron el mismo escenario: el cuadro de cruces del torneo, el recorrido reciente de los equipos y el contexto competitivo. El objetivo fue comparar sus respuestas y detectar si existían coincidencias en las proyecciones.

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El resultado mostró una tendencia llamativa. Argentina aparece en las cinco predicciones como finalista, mientras que Francia es señalada en cuatro de ellas como el rival más probable. España, en tanto, surge como la principal alternativa para romper ese consenso.

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Más allá de las diferencias en los argumentos, las respuestas reflejan una misma conclusión: la selección argentina es el equipo con mayores probabilidades de llegar al partido decisivo.

Qué predijo cada inteligencia artificial

ChatGPT proyectó una final entre Argentina y Francia. Su análisis ubica al conjunto europeo como el principal candidato en la parte alta del cuadro, mientras que considera a la Albiceleste el equipo más sólido del otro lado de la llave.

Claude coincidió con esa lectura. Según su evaluación, Francia mantiene el mayor piso competitivo entre los seleccionados europeos, mientras que Argentina cuenta con un camino favorable siempre que supere los cruces más exigentes.

Gemini también apostó por un duelo entre argentinos y franceses. En su análisis destacó la fortaleza defensiva y el potencial ofensivo de Francia, aunque remarcó la experiencia, la jerarquía y el oficio que Argentina ha demostrado en instancias eliminatorias.

Por su parte, Copilot fue un paso más allá y asignó probabilidades. Estimó entre un 30% y un 35% las chances de que Argentina alcance la final, mientras que ubicó a Francia entre un 22% y un 28%, por encima de otras selecciones como Inglaterra y España.

La excepción fue Perplexity, que rompió el consenso y pronosticó una final entre España y Argentina. Su argumento se centró en la profundidad del plantel español, su capacidad para dominar la posesión y las múltiples variantes ofensivas, siempre que logre sostener una mayor solidez defensiva a lo largo del torneo.

Una tendencia, no una certeza

Las predicciones de estas plataformas se basan en modelos estadísticos, análisis del cuadro de cruces, rendimiento reciente de las selecciones y cálculos probabilísticos. No representan un pronóstico definitivo, sino escenarios posibles elaborados a partir de la información disponible.

Especialistas y casas de apuestas coinciden en que factores imposibles de anticipar -como lesiones, decisiones tácticas, suspensiones o incluso las condiciones climáticas- pueden modificar por completo el desarrollo del certamen.

Sin embargo, el consenso entre los distintos modelos resulta llamativo: las cinco inteligencias artificiales consultadas colocan a Argentina entre los finalistas y cuatro de ellas creen que el rival más probable será Francia. España aparece como la principal alternativa para desafiar esa tendencia.

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