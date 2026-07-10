Cómo le fue a Bélgica en los Mundiales: de la generación dorada al sueño de conquistar su primera Copa

El primer gran hito llegó cuatro años después. En México 1986 alcanzó por primera vez las semifinales con un equipo liderado por Jean-Marie Pfaff, Jan Ceulemans y Enzo Scifo. En el camino eliminó a la Unión Soviética en un inolvidable 4-3 tras el alargue y luego dejó afuera a España por penales. Su ilusión terminó frente a la Argentina de Diego Maradona, que ganó 2-0 en semifinales, y finalmente concluyó cuarta tras perder con Francia el partido por el tercer puesto.