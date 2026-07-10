Cómo le fue a Bélgica en los Mundiales: de la generación dorada al sueño de conquistar su primera Copa
Nunca fue campeón del mundo, pero construyó una historia marcada por grandes actuaciones y generaciones de enorme talento. Bélgica llega al Mundial 2026 con el desafío de superar el histórico tercer puesto conseguido en Rusia 2018.
Resumen para apurados
- La selección de Bélgica busca ganar su primer título en el Mundial 2026, tras clasificar a los 16avos de final para superar su histórica deuda futbolística.
- Tras lograr el tercer puesto en Rusia 2018 y sufrir una pronta eliminación en Qatar 2022, el equipo inicia una renovación liderada por el DT Rudi Garcia.
- Este torneo representa la oportunidad clave para consolidar el recambio generacional y alcanzar la gloria máxima que se le niega al país desde hace casi un siglo.
Bélgica llega al Mundial 2026 con una historia rica en participaciones, grandes actuaciones y una deuda que todavía permanece pendiente: ganar su primera Copa del Mundo. Los "Diablos Rojos" disputan su decimoquinto Mundial y, aunque nunca fueron campeones, lograron consolidarse como una de las selecciones europeas más competitivas de las últimas décadas.
Su historia mundialista comenzó en Uruguay 1930, la primera edición del torneo. También estuvo presente en 1934 y 1938, aunque en aquellos años quedó eliminada rápidamente. Tras otras campañas discretas en 1954 y 1970, Bélgica empezó a ganar protagonismo en España 1982, cuando sorprendió al vencer a la Argentina campeona del mundo en el partido inaugural y alcanzó la segunda fase.
El primer gran hito llegó cuatro años después. En México 1986 alcanzó por primera vez las semifinales con un equipo liderado por Jean-Marie Pfaff, Jan Ceulemans y Enzo Scifo. En el camino eliminó a la Unión Soviética en un inolvidable 4-3 tras el alargue y luego dejó afuera a España por penales. Su ilusión terminó frente a la Argentina de Diego Maradona, que ganó 2-0 en semifinales, y finalmente concluyó cuarta tras perder con Francia el partido por el tercer puesto.
Entre 1982 y 2002 Bélgica logró clasificarse de manera consecutiva a seis Mundiales. En Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002 alcanzó los octavos de final, consolidándose como un seleccionado competitivo, aunque sin poder dar el salto definitivo.
Después de no clasificarse para Alemania 2006 ni Sudáfrica 2010, apareció la denominada "generación dorada". Con Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois como referentes, Bélgica regresó a la élite del fútbol internacional.
Su mejor actuación llegó en Rusia 2018. El equipo dirigido por Roberto Martínez ganó todos los partidos de la fase de grupos, protagonizó una histórica remontada ante Japón en los octavos de final y eliminó a Brasil en cuartos. Solo Francia, que luego sería campeona, logró detenerlo en semifinales. La victoria sobre Inglaterra en el partido por el tercer puesto le permitió conseguir el mejor resultado de su historia.
La contracara fue Qatar 2022. Con buena parte de aquella generación todavía en el plantel, Bélgica quedó eliminada en la fase de grupos, un resultado que marcó el final del ciclo de Roberto Martínez y el inicio de una renovación.
Ahora, bajo la conducción del francés Rudi Garcia, los "Diablos Rojos" afrontan una nueva etapa. Clasificados a los 16avos de final del Mundial 2026 tras terminar primeros en su grupo, intentan volver a ser protagonistas y acercarse al objetivo que persiguen desde hace casi un siglo: conquistar por primera vez la Copa del Mundo.