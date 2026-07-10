Escándalo en el Mundial 2026: hackearon a la AFA y enviaron mensajes contra la victoria de Argentina ante Egipto

Resumen para apurados
- La AFA sufrió un hackeo tras vencer a Egipto en el Mundial 2026 en Atlanta; los atacantes enviaron correos a periodistas criticando el arbitraje para denunciar un supuesto fraude.
- El ataque ocurrió luego de la victoria argentina por 3-2. Piratas informáticos egipcios accedieron a la base de datos de AFA Medios y difundieron amenazas y quejas sobre el partido.
- La AFA investiga el alcance de la intrusión para reforzar la seguridad de sus sistemas, en un hecho que expone la vulnerabilidad cibernética de las delegaciones en el Mundial.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que fue víctima de un ciberataque luego de que periodistas acreditados en el Mundial 2026 recibieran correos electrónicos enviados desde una cuenta vinculada a AFA Medios con fuertes críticas al arbitraje del francés François Letexier en el partido que Argentina le ganó 3 a 2 a Egipto por los octavos de final.
El episodio ocurrió apenas horas después del encuentro disputado el martes en Atlanta, un partido que generó polémica por algunas decisiones arbitrales cuestionadas por integrantes de la delegación egipcia y por analistas internacionales.
Según se informó, el mensaje comenzaba con una contundente frase: "Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas". El correo fue recibido por distintos periodistas y despertó preocupación al provenir de una dirección asociada al sistema de comunicación de la AFA.
La explicación de la AFA
Desde la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia aseguraron que el correo fue consecuencia de un hackeo y aclararon que el contenido no fue elaborado ni autorizado por su departamento de comunicación.
De acuerdo con las primeras investigaciones, un grupo de piratas informáticos egipcios habría accedido a parte de la base de datos institucional, obteniendo información sensible como direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP. Esa información, incluso, habría sido ofrecida posteriormente en distintos foros de internet.
El contenido del mensaje
Además de cuestionar el arbitraje de Letexier, el correo destacaba el desempeño de la selección egipcia, a la que definía como un equipo que había jugado con "absoluto honor, pasión y dominio táctico".
El texto también incluía una advertencia dirigida a los destinatarios: "Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes".
En otro tramo, los atacantes afirmaban que Egipto había sido perjudicado por el arbitraje debido a su supuesto respaldo a Palestina y concluían con un mensaje de tono amenazante: "Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos".
Investigación en marcha
Tras detectar el incidente, la AFA emitió un comunicado interno para informar que el correo no representaba la posición oficial de la institución y solicitó a quienes lo recibieron que desestimaran completamente su contenido.
Además, confirmó que se encuentra analizando el alcance del acceso no autorizado a sus sistemas y trabajando para determinar cómo se produjo la intrusión.
"La AFA detectó el posible envío desde una cuenta institucional y se encuentra investigando lo ocurrido para esclarecer los hechos y adoptar las medidas de seguridad necesarias", señalaron desde la entidad.