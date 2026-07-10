Escándalo en el Mundial 2026: hackearon a la AFA y enviaron mensajes contra la victoria de Argentina ante Egipto

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que fue víctima de un ciberataque luego de que periodistas acreditados en el Mundial 2026 recibieran correos electrónicos enviados desde una cuenta vinculada a AFA Medios con fuertes críticas al arbitraje del francés François Letexier en el partido que Argentina le ganó 3 a 2 a Egipto por los octavos de final.