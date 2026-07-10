Suiza: el partido que puede confirmar a la selección argentina como gran candidata al título

Kansas City también parece haber cambiado de clima. Ya no es la ciudad tranquila que recibió a la Selección durante la fase de grupos ni el refugio al que volvió después de cada viaje. En el Origin Hotel las valijas hay hermetismo, el Compass Minerals Center recuperó la rutina de los entrenamientos y hasta las conversaciones en los pasillos del centro de prensa tienen otro tono. Nadie pregunta por posibles cruces, por las rotaciones o por la recuperación física de algunos jugadores. Hay una sola palabra que se repite una y otra vez: Suiza. Esa es la señal más evidente de que el Mundial cambió de etapa.