Mundial 2026

El Parque Avellaneda se convierte este sábado en el punto de encuentro para ver a Argentina ante Suiza

Habilitarán un Punto Mundialista con pantalla gigante, feria de artesanos, gastronomía y el Mega Eco Canje de Ambiente desde las 16, con la transmisión del partido a partir de las 22.

PARA TOD EL PÚBLICO. Los hinchas de la Scaloneta disfrutarán de una jornada vibrante. LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARÁOZ
PARA TOD EL PÚBLICO. Los hinchas de la "Scaloneta" disfrutarán de una jornada vibrante. LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitará este sábado un "Punto Mundialista" en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y Asunción, frente al Monumento al Bicentenario, para que vecinos y turistas puedan seguir en pantalla gigante el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza por la Copa del Mundo.

Las actividades comenzarán a las 16 en la intersección de San Martín y Asunción, con la Feria de Artesanos, donde emprendedores locales expondrán productos de diseño, textilería, marroquinería y artesanías, y la Feria Gourmet, con puestos de comidas regionales, postres y bebidas.

También estará disponible el puesto del Mega Eco Canje Mundial de Ambiente, donde se entregarán regalos a cambio de residuos reciclables, como papel, cartón, plástico, metal o vidrio, limpios y secos.

A partir de las 21, comenzará la transmisión de la previa del encuentro con sorteo de pelotas y camisetas. El partido arranca a las 22 y se podrá seguir desde zonas con mesas y sillas dispuestas para que el público pueda cenar y disfrutar cómodamente.

Las actividades se suspenderán en caso de lluvia.

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