El Parque Avellaneda se convierte este sábado en el punto de encuentro para ver a Argentina ante Suiza

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitará este sábado un "Punto Mundialista" en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y Asunción, frente al Monumento al Bicentenario, para que vecinos y turistas puedan seguir en pantalla gigante el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza por la Copa del Mundo.