Haaland apuntó contra el argentino Facundo Tello por la demora en el penal de Mbappé: "Cinco minutos es demasiado"

Francia volvió a imponerse sobre Marruecos en una Copa del Mundo y se metió entre los cuatro mejores del torneo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps venció 2-0 con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, en un encuentro que dominó de principio a fin y en el que dejó pocas posibilidades para un seleccionado marroquí que no logró repetir las actuaciones que lo habían llevado a ser una de las grandes revelaciones de los últimos años.