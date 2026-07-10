Copa del Mundo

Haaland apuntó contra el argentino Facundo Tello por la demora en el penal de Mbappé: "Cinco minutos es demasiado"

El noruego cuestionó el tiempo que pasó entre la sanción y la ejecución del penal que Bono le atajó al "10" en Francia-Marruecos.

Erling Haaland lleva siete goles en la Copa del Mundo.
Erling Haaland lleva siete goles en la Copa del Mundo.
Hace 15 Min

Francia volvió a imponerse sobre Marruecos en una Copa del Mundo y se metió entre los cuatro mejores del torneo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps venció 2-0 con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, en un encuentro que dominó de principio a fin y en el que dejó pocas posibilidades para un seleccionado marroquí que no logró repetir las actuaciones que lo habían llevado a ser una de las grandes revelaciones de los últimos años.

El partido, que recordó la semifinal del Mundial de Qatar 2022 entre ambos equipos, tuvo un desarrollo mucho más favorable para los franceses de lo que se preveía. Marruecos mostró una versión deslucida y quedó eliminado, poniendo fin a la participación de los seleccionados africanos en el certamen.

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Sin embargo, una de las acciones que más repercusión generó no fue un gol, sino el penal que Mbappé desperdició en el primer tiempo. El delantero francés, habitualmente infalible desde los doce pasos, falló luego de una extensa demora provocada por la revisión arbitral encabezada por el argentino Facundo Tello.

Tras el encuentro, Mbappé reconoció que la espera lo sacó de concentración. El atacante ya estaba preparado para ejecutar cuando el árbitro interrumpió la acción para aguardar la confirmación del VAR, una situación que se extendió durante varios minutos y que, según explicó el propio futbolista, terminó influyendo en su remate.

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Quien también se refirió al episodio fue Erling Haaland. El goleador noruego, muy activo en sus redes sociales, publicó un mensaje en su cuenta de Snapchat en el que dejó en claro su postura sobre la situación.

"Esperar cinco minutos es demasiado para patear un penal", escribió el delantero, acompañando el comentario con una imagen del momento previo a la ejecución.

La publicación rápidamente se viralizó y alimentó el debate sobre si una demora tan prolongada puede afectar psicológicamente al ejecutante. Aunque Haaland evitó profundizar en la polémica, su mensaje fue interpretado como un respaldo a Mbappé.

Pese al penal fallado, el delantero francés terminó redondeando una gran actuación al convertir uno de los goles de la clasificación. Además, alcanzó a Lionel Messi en la tabla de goleadores de la actual Copa del Mundo y quedó a apenas un tanto de igualar la marca histórica del capitán argentino, que todavía debe disputar su compromiso frente a Suiza.

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Como suele ocurrir, Haaland eligió expresarse con pocas palabras y sin entrar en confrontaciones. El atacante del Manchester City acostumbra utilizar Snapchat para compartir opiniones sobre la actualidad futbolística, una red social que mantiene una enorme popularidad en Europa, aunque tenga mucha menor repercusión en países como Argentina.

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