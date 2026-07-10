LA GACETA, en Kansas: la odisea de conseguir una entrada para Argentina-Suiza en el Mundial 2026

En Kansas City también había otro factor que podía modificar el comportamiento del mercado. Si Colombia hubiese avanzado a esta instancia, se esperaba una demanda mucho mayor debido a la numerosa comunidad colombiana que reside en la ciudad y a la gran cantidad de hinchas que planeaban viajar. Esa posibilidad, finalmente, quedó descartada, lo que alimenta la expectativa de una eventual baja en los precios durante las horas previas al encuentro.