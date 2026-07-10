LA GACETA, en Kansas: la odisea de conseguir una entrada para Argentina-Suiza en el Mundial 2026
Resumen para apurados
- Hinchas argentinos enfrentan una odisea en Kansas para comprar entradas ante Suiza por cuartos del Mundial 2026, con valores desde U$S 1.200 debido a la alta demanda y reventa.
- La FIFA habilitó una plataforma oficial de reventa sin tope de precios, donde los valores fluctúan minuto a minuto. La eliminación de Colombia evitó una demanda aún mayor.
- Este sistema de reventa desregulado marca un precedente de alta volatilidad para futuros eventos deportivos, donde el acceso dependerá del poder adquisitivo y el mercado.
Conseguir una entrada para ver a la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se transformó en un verdadero desafío. A pocas horas del encuentro, los valores continúan fluctuando de manera permanente en la plataforma oficial de reventa habilitada por la FIFA, donde la ley de la oferta y la demanda marca el precio casi minuto a minuto.
Según pudo saber LA GACETA en Kansas City, las localidades más económicas rondaban este viernes los U$S 1.200. Sin embargo, distintos revendedores y fanáticos consultados coincidieron en que las ubicaciones de categoría 3, las más alejadas del campo de juego, llegaron a ofrecerse entre U$S 1.200 y U$S 1.300, aunque esos montos pueden modificarse en cuestión de horas.
"La única manera es entrar constantemente a la página de la FIFA y revisar si aparecen entradas y a qué precio", comentaron algunos hinchas argentinos que siguen de cerca la evolución del mercado. La expectativa es que, como suele ocurrir en este sistema, los valores comiencen a descender a medida que se acerque el horario del partido, especialmente si aparecen más vendedores que compradores.
A diferencia de otros Mundiales, la FIFA implementó un sistema de reventa oficial que permite a quienes ya tienen un ticket volver a ofrecerlo dentro de la plataforma autorizada. El cambio más importante es que no existe un precio máximo establecido, por lo que el valor queda sujeto exclusivamente al movimiento del mercado.
Especialistas que analizaron la evolución de los precios durante la Copa del Mundo señalaron que la volatilidad es una constante. Como ejemplo, recordaron que para uno de los partidos de la fase de grupos hubo entradas que un día antes costaban alrededor de U$S 600 y, pocas horas antes del inicio del encuentro, llegaron a venderse cerca de U$S 900.
En Kansas City también había otro factor que podía modificar el comportamiento del mercado. Si Colombia hubiese avanzado a esta instancia, se esperaba una demanda mucho mayor debido a la numerosa comunidad colombiana que reside en la ciudad y a la gran cantidad de hinchas que planeaban viajar. Esa posibilidad, finalmente, quedó descartada, lo que alimenta la expectativa de una eventual baja en los precios durante las horas previas al encuentro.
Por ahora, para los miles de argentinos que aún sueñan con acompañar al equipo de Lionel Messi desde las tribunas, conseguir una entrada implica paciencia, reflejos y una cuota importante de suerte.