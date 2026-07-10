Diario de viaje: ¿Qué día es hoy? El Mundial me hizo perder la noción del tiempo

Yo siempre imaginé que cubrir este tipo de eventos era viajar de ciudad en ciudad para ver los mejores partidos, pero hoy además entiendo que también es aprender a vivir sin el calendario de siempre. Aceptar que el tiempo ya no se organiza por semanas sino por coberturas, y que un jueves, por ejemplo, puede pasar completamente inadvertido hasta que alguien te recuerda que, del otro lado del continente, la vida siguió exactamente igual que siempre.