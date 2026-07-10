Qué dicen las predicciones sobre el partido de Argentina con Suiza: coincidencias y una gran diferencia
Las predicciones sobre la Selección argentina se multiplican antes de los cuartos de final. Mhoni Vidente y Marcela López coincidieron en un punto clave, aunque una de ellas lanzó una advertencia sobre el futuro del equipo.
A pocas horas del partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, las predicciones de reconocidas astrólogas volvieron a generar repercusión. Mhoni Vidente y la tarotista salteña Marcela López coincidieron en un punto clave: ambas creen que el equipo de Lionel Scaloni avanzará a las semifinales.
Sin embargo, las dos especialistas difieren sobre el futuro de la Albiceleste en el torneo. Mientras la vidente cubana sostiene que Argentina no volverá a consagrarse campeona del mundo, la tarotista salteña se enfocó en el próximo compromiso y anticipó un encuentro exigente, aunque con un desenlace favorable para el conjunto nacional.
La predicción de Mhoni Vidente para los cuartos de final del Mundial 2026
Durante una entrevista con Heraldo Televisión, Mhoni Vidente analizó el presente de la Selección argentina y aseguró que el equipo llega con un importante desgaste tras los encuentros disputados en el certamen.
La astróloga recordó la polémica que dejó el partido frente a Egipto y consideró que el conjunto argentino no tendrá el impulso suficiente para conquistar nuevamente el título.
Aun así, pronosticó que la Albiceleste vencerá a Suiza y se meterá entre los cuatro mejores del campeonato.
Según su visión, las semifinales quedarían conformadas por:
- Francia, tras eliminar a Marruecos.
- España, luego de superar a Bélgica.
- Inglaterra, después de vencer a Noruega.
- Argentina, tras imponerse ante Suiza.
Qué dijo la tarotista Marcela López sobre Argentina vs. Suiza
En la antesala del encuentro de cuartos de final, la tarotista salteña Marcela López también compartió su lectura sobre el partido entre Argentina y Suiza. Según explicó, las cartas muestran un escenario favorable para la Selección argentina, aunque advirtió que no será un compromiso sencillo y que habrá momentos de gran exigencia.
La especialista señaló que la influencia de Saturno en Aries puede traducirse en bloqueos y dificultades durante el desarrollo del juego, por lo que consideró que la estrategia será un aspecto determinante.
Además, indicó que el estado físico del equipo podría convertirse en uno de los principales desafíos a lo largo del encuentro. No obstante, sostuvo que las energías son positivas para la Albiceleste y que el partido no tendrá el nivel de dramatismo que mostró el duelo ante Egipto. En su interpretación, será un encuentro intenso, pero dentro de un contexto más equilibrado, en el que Argentina podrá reflejar el trabajo y la solidez construidos durante el torneo.