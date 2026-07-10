Qué dicen las predicciones sobre el partido de Argentina con Suiza: coincidencias y una gran diferencia

Además, indicó que el estado físico del equipo podría convertirse en uno de los principales desafíos a lo largo del encuentro. No obstante, sostuvo que las energías son positivas para la Albiceleste y que el partido no tendrá el nivel de dramatismo que mostró el duelo ante Egipto. En su interpretación, será un encuentro intenso, pero dentro de un contexto más equilibrado, en el que Argentina podrá reflejar el trabajo y la solidez construidos durante el torneo.